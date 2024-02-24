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    • Haberler > Dünya > İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya baskı yapmak için yol kapattı

    İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya baskı yapmak için yol kapattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İSRAİL, Filistin, Gazze, Netanyahu, Tel Aviv, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze katliamı sürerken; İsrailli esirlerin aileleri hükümeti esir takası anlaşması yapmaya zorlamak için başkent Tel Aviv'in en işlek caddelerinden birini trafiğe kapattı.

    İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, onlarca esir yakını, Fransa'nın başkenti Paris'teki esir takası müzakerelerinde bir anlaşmaya varılması için Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Caddesi'ne geldi.

    İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya baskı yapmak için yol kapattı - 1. Resim

    "ONLAR DÖNMEDEN ZAFER YOK"

    "Onlar (esirler) dönmeden zafer kazanılmayacak" ve "Esaret altında tutulanların dönemi sona erdi" yazılı dövizler taşıyan esir yakınları, ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı.

    İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'ya baskı yapmak için yol kapattı - 2. Resim

    PARİS'TEKİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

    Paris'te, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla dün dolaylı müzakereler başlamıştı.

    Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta da toplantı yapılmıştı. İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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