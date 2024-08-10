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İsrailli işgalciler Filistin'de Amerikalı gazeteciye saldırdı

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Dünya Haberleri

İşgalci İsrail'in Filistin'deki tahribatının haberini yapan Amerikalı gazeteci Brendan Rains, İsrailli yerleşimcilerin tacizine maruz kaldı. İsrailli saldırganlar aracıyla mola veren gazeteciye tükürdü ve alkol fırlattı. 

İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına devam ederken 7 Ekim'den bu yana 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki vahşet dünyanın bir numaralı gündemiyken Gazze'deki son durumu aktaran kimi gazeteciler ise saldırıya uğruyor. 

İnsanı durumu zorlaştıracak yerleri hedef alan işgalci ordunun Filistin'deki su kaynaklarına ve altyapısına yönelik saldırılarını haber yapmak isteyen Amerikalı gazeteci Brendan Rains Yahudi işgalcilerin tacizine maruz kaldı. 

ALÇAK SATAŞMA! 

Eriha'nın 10-15 kilometre kuzeyinde bulunan Filistin'in El-Auja köyü yakınlarında arabası durdurulan Rains, saldırgan İsrailli işgalcilerin alçakça sataşmasıyla karşılaştı.

İşgalciler arabaya yaklaşarak gazeteciye tükürdü ve alkol fırlattı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
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