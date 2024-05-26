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Haberler > Dünya > İsrailli Kanal 14 hacklendi... Canlı yayında Kuran-ı Kerim okundu

İsrailli Kanal 14 hacklendi... Canlı yayında Kuran-ı Kerim okundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze, İsrail, Siber Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de katliam yapan İsrail'in Kanal 14 televizyonuna Libyalı hackerlar tarafından siber saldırı düzenledi. Canlı yayınında, ekrana Mescid-i Aksa görüntüsü yansıtıldı, Kuran-ı Kerim okundu.

Gazze'de 8 aydır ölüm saçan İsrail Başkanı Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen İsrail Kanal 14 Televizyonu siber saldırıya uğradı.

Libyalı hackerlar, yayın sırasında ekrana önce uluslararası hacker grubu Anonymous'un simge maskesini takan bir kişiyi taşıdı. Ardından Mescid-i Aksa görüntüsünü getirdi.

Ekranda bu görüntüler yayınlanırken Kuran-ı Kerim okunduğu duyuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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