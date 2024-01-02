İsraillilerin psikolojisi bozuldu! İntihar vakaları artıyor, psikiyatristler kaçıyor

2 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:43

7 Ekim'de başlayan savaşın 88. gününe girerken, İsrail, Gazze Şeridi'nde başlattığı işgalin ve zulmün ağır bedellerini ödemeye devam ediyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, devlet hastanelerinde görev alan onlarca psikiyatrist, ülkeden ayrılarak İngiltere'ye kaçmaya çalışıyor.

Dakika dakika son gelişmeler...

PSİKİYATRİ SERVİSLERİNDE YER YOK

Ruh sağlığı sisteminin çökme noktasına gelen İsrail'de, psikiyatristlerin ülkelerini bırakıp İngiltere'ye göç etmesi, tam da savaşın getirdiği travmaların İsraillilerin psikolojisini büyük ölçüde etkilediği bir anda gerçekleşiyor.

Psikiyatristlerin göç planları, Gazze’ye saldırıların başlamasından önce, hükümetin yürürlüğe koymak istediği, muhalefetin “darbe” olarak nitelediği tartışmalı yargı reformuna karşı başladı.

Ülkeden ayrılan doktorlarla ilgili konuşan İsrailli bir yönetici, “İngiltere'de daha fazla para kazanmaları şart değil ve önemli ölçüde fazla para da kazanamayacaklar. Ancak onların gitmelerine ağır iş yükünün tetiklediği hayal kırıklığı, mevcut durumun iyiye gitmeyeceği ve iş yükünün daha da artacağı duygusu neden oluyor.” dedi.

Resmi veriler, İsrail’de kamuda her 11 bin 705 kişiye bir psikiyatristin düştüğüne işaret ediyor.

İSRAİL'DE İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

Ruh Sağlığı Merkezleri Yöneticileri Forumu, Kamu Denetçisi Matanyahu Engelman’a geçen hafta “ruh sağlığı sisteminin içinde olduğu zor durumdan dolayı çaresizlik içinde seslendiği” bir mektup gönderdi. Mektupta, Gazze’ye işaret edilerek, “7 Ekim olayları, İsrail'de, eğitimli bir uzman tarafından tedavi görmesi gereken yaklaşık 300 bin psikiyatri hastasının daha varlığına neden oldu.” ifadesi kullanıldı.

Ruh sağlığı hizmetlerine talebin artış gösterdiği belirtilen mektupta, “Gazze Şeridi’nde savaşanların kaçının savaş sonrası travma yaşayacağı henüz bilinmiyor. Yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunlarına, intiharlara ve insanlık dışı koşullarda acil hastaneye yatışlara tanık oluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail-Filistin Savaşı'na dair son gelişmeler:

09:58 İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bu gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

08:01 İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde en az 31 Filistinliyi öldürdü

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04:06 Küba Devlet Başkanı Canel: "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir." ifadesini kullandı.

03:28 Haaretz: Psikiyatristler ağır iş yükü nedeniyle İsrail'i terk ediyor

İsrail basını, Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim’den sonra İsrail’de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere’ye gittiğini yazdı.

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00:59 İsrail'de muhalefet lideri Lapid, 2024'te Netanyahu'nun görevde olmayacağını ima etti

"2024 yılı tamamen farklı olacak. Bizi bölen, başımıza felaket getiren kalmayacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek."

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00:08 İsrail'de üniversiteler 3 aylık ertelemenin ardından eğitime yeniden başladı

İsrail'de üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 30'unun, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırı sonrası silah altına alındığı belirtildi.