İstanbul'da anlaşmışlardı! 1000’e karşı 19: Rusya ve Ukrayna arasında yeni takas

Rusya ve Ukrayna arasında, İstanbul’da temeli atılan görüşmelerin devamı niteliğinde gerçekleşen yeni cenaze takasında, Rusya 1.000 Ukraynalı askerin naaşını teslim etti, buna karşılık Ukrayna ise sadece 19 ölü Rus askerini iade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında ölen askerlerin cenazelerinin takasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, 17 Temmuz'da İstanbul anlaşmalarının devamı kapsamında 1.000 Ukraynalı askerin (AFU) naaşının Ukrayna’ya teslim edildiğini, buna karşılık Ukrayna'nın da 19 ölü Rus askerinin cenazesini iade ettiğini açıkladı.

Medinsky, söz konusu takasın İstanbul’da başlayan müzakere sürecinin devamı olduğunu belirtti.

"TOPLAM 3.000 CENAZE TESLİM EDİLECEK"

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Rusya’nın toplamda 3.000 Ukraynalı askerin naaşını teslim etmeyi planladığını, 17 Temmuz’da yapılan takasın bu sürecin ilk adımı olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’daki barış müzakerelerinde gündeme gelen ‘1000'e karşılık 1000 esir takası’ teklifine ilişkin Rusya'dan bir liste aldıklarını duyurmuştu.