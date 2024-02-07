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    • İsveç kararı onayladı! Kur’an’ı Kerim’e saldıran Momika sınır dışı ediliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İsveç kararı onayladı! Kur’an’ı Kerim’e saldıran Momika sınır dışı ediliyor
    Salwan Momika, Irak, Sınır Dışı, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsveç'te Kur’an’ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika sınır dışı ediliyor. Momika'nın ülkeden sürülmesine ilişkin karar Göç Mahkemesi tarafından da onayladı.

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemleri ile gündeme gelen Irak asıllı Salwan Momika'nın sınır dışı edilmesine ilişkin karar Göç Mahkemesi tarafından da onaylandı.

    Göç Mahkemesi, Momika'nın oturum iznine yönelik yanlış bilgiler verdiğini de belirterek, 16 Nisan'a kadar zamanı olduğunu vurguladı.

    AVRUPA'NIN KAPISI MOMİKA'YA KAPANACAK

    Momika 16 Nisan'da ülkeyi terk etmezse 5 yıl süreyle İsveç dahil aralarında Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın da bulunduğu Schengen ülkelerine de girmesi yasaklanacak. 

    İsveç kararı onayladı! Kur’an’ı Kerim’e saldıran Momika sınır dışı ediliyor

    Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı.

    Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Salwan MomikaIrakSınır Dışı
    Haberler > Dünya > İsveç kararı onayladı! Kur’an’ı Kerim’e saldıran Momika sınır dışı ediliyor
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