İsveç kararı onayladı! Kur’an’ı Kerim’e saldıran Momika sınır dışı ediliyor

İsveç'te Kur’an’ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika sınır dışı ediliyor. Momika'nın ülkeden sürülmesine ilişkin karar Göç Mahkemesi tarafından da onayladı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemleri ile gündeme gelen Irak asıllı Salwan Momika'nın sınır dışı edilmesine ilişkin karar Göç Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Göç Mahkemesi, Momika'nın oturum iznine yönelik yanlış bilgiler verdiğini de belirterek, 16 Nisan'a kadar zamanı olduğunu vurguladı.

AVRUPA'NIN KAPISI MOMİKA'YA KAPANACAK

Momika 16 Nisan'da ülkeyi terk etmezse 5 yıl süreyle İsveç dahil aralarında Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın da bulunduğu Schengen ülkelerine de girmesi yasaklanacak.

Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı.

Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.