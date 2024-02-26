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    • Haberler > Dünya > İsveç'in üyeliği için liderlerden peş peşe açıklamalar! 'NATO üyeliği için tarihi bir gün'

    İsveç'in üyeliği için liderlerden peş peşe açıklamalar! 'NATO üyeliği için tarihi bir gün'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsveç&#039;in üyeliği için liderlerden peş peşe açıklamalar! &#039;NATO üyeliği için tarihi bir gün&#039;

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin ardından Macaristan parlamentosunun da onay vermesiyle İsveç’in 32. NATO müttefiki olmasının önündeki engeller kalkmış oldu. Gelişmenin ardından liderlerden peş peşe açıklamalar geldi. İsveç Başbakanı Kristersso, "NATO üyeliği için tarihi bir gün" derken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

    Türkiye'nin ardından Macaristan parlamentosu da İsveç’in NATO üyeliğine onay verdi. Böylelikle İsveç'in NATO'nun 32. müttefiki olma yolundaki önündeki son engel de kalkmış oldu. Yaşanan gelişmenin ardından liderlerden peş peşe açıklamalar geldi.

    "İSVEÇ ÜSTÜNE DÜŞEN SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIR"

    İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsveç Başbakanı Kristersson “Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentoları İsveç'in NATO'ya katılımı lehinde oy kullandı. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırdır” denildi.

    STOLTENBERG: İSVEÇ NATO'NUN 32. MÜTTEFİKİ OLACAK

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm müttefiklerin onayı ile İsveç 32'inci NATO Müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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