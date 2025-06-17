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İsveç'te Rus misyonuna İHA saldırısı!

Kaynak: Dış Haberler
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İsveç&#039;te Rus misyonuna İHA saldırısı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın İsveç'teki Ticaret Misyonu, kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı.

Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İsveçt'e bulunan Rusya Ticaret Misyonu, kimliği belirsiz bir insansız hava aracı (İHA) tarafından saldırıya uğradı. 

İHA, misyon binasının ana girişine boya dolu bir paket bıraktı.

RUSYA'DAN İSVEÇ'E SERT TEPKİ

Rus diplomatik misyonu, saldırıya ilişkin yayımladığı açıklamada İsveç makamlarını sert şekilde eleştirdi. 

Açıklamada, "Şu acı gerçeği ifade etmek zorundayız ki, İsveç makamları bir kez daha uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmuştur" denildi.

AYNI SALDIRI DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Rusya’ya ait diplomatik tesisler İsveç’te daha önce de hedef alınmıştı.  25 Mayıs 2025 gecesi Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği benzer bir saldırıya maruz kalmış, elçilik binasına boya dolu bir kavanoz atılmıştı.

Rus Büyükelçiliği, son bir yıldır bu tür saldırıların "düzenli olarak" sürdüğünü belirtti.

Olayda yaralanan olmazken, saldırının failleri henüz belirlenemedi. İsveçli yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
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