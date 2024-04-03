İsviçre, göçü sınırlandırmak için referanduma gidecek

İsviçre'de iktidardaki Halk Partisi, ülkeye yapılangöçün azaltılması için referanduma gitmeye hazırlanıyor.

İsviçre Halk Partisi, referandum girişimi "Ülkemizin eşsiz manzarasını, yüksek yaşam kalitesini, ortalamanın üzerindeki refahını korumak ve hem kendimiz hem de çocuklarımız için güvenli, özgür bir gelecek için acildir." ifadeleriyle açıkladı.

8,7 milyon nüfusa sahip İsviçre, 2050'den önce nüfusun 10 milyona ulaşmasını engellemek amacıyla göçü sınırlamak için hazırlanan planı referanduma götürmeye hazırlanıyor.

İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemine göre vatandaşlar 18 ay içinde 100 bin geçerli imza toplayarak halk oylamasının yolunu açabiliyor. Ekim ayında yapılan İsviçre genel seçimlerini kazanan İsviçre Halk Partisi (SVP), Bern'deki Federal Başbakanlık'a konuyla ilgili halk oylaması yapılması için 114 bin 600 imza teslim etti.

SVP, açıklamasında "Kitlesel göç, küçük ülkemiz için yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde çılgınca yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Gelen yabancılar doğru kişiler değil"

SVP'nin lideri Marcel Dettling, "Bugün çok fazla yabancı geliyor ve bunlar doğru kişiler değil. Ülkemizin ve nüfusumuzun yararına olacak kontrollü bir göçe ihtiyacımız var" dedi.

Dörtte birini yabancılar oluşturduğu ülkede nüfus 2018 sonunda 8,54 milyon iken 2022 sonunda 8,82 milyona ulaştı.

Referandum talebi, İsviçre anayasasında değişiklik yapılmasını önererek "İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050 yılından önce 10 milyonu aşmamasını" öngörüyor.

Daimi ikamet eden nüfus, ülkede yaşayan İsviçre vatandaşlarını ve en az bir yıl geçerli oturma izni olan ya da en az 12 ay ülkede kalan yabancıları kapsıyor.

Eğer nüfus 2050'den önce 9.5 milyonu aşarsa, hükümet ve parlamentonun "uyumun sağlanması amacıyla özellikle iltica ve aile birleşimi ile ilgili tedbirler alması bekleniyor.

Bu tedbirlerin yeterli olmaması halinde İsviçre'nin AB ile olan serbest dolaşım anlaşmasını feshetmesinin gerekebileceği belirtildi.

Bu girişimin "İsviçre'deki göçle ilgili sorunlara cevap" olduğunu belirten SVP, politikasına ülkedeki konut sıkıntısı, artan kiralar, trafik sıkışıklığı, aşırı kalabalık toplu taşıma, düşen okul standartları, şiddet ve suç, elektrik sıkıntısı, kişi başına düşen gelirdeki durgunluk ve daha yüksek sağlık sigortası primlerini gerekçe gösteriyor.

Federal İstatistik Dairesi'ne (FSO) göre, 2022 yılında göç, nüfusta 68.800 artışa neden oldu.

FSO 2020 projeksiyonlarında nüfusun 2050 yılında 10.4 milyon olacağı; "düşük senaryoda" 9.5 milyon, "yüksek senaryoda" ise 11.4 milyona çıkacağı öngörülmüştü.

Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre, 2008'den bu yana Schengen Bölgesi içinde yer alıyor.