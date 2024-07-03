İtalya 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor? Rheinmetall'a 20 milyar avroluk sipariş

İtalya, Avrupa'da artan gerilim sonrasında savaş hazırlıklarına başladı. NATO birliklerinde de yer alan İtalya, kara kuvvetlerini tamamen modernize etme kararı aldı. İtalya, Rheinmetall'a 20 milyar avroluk tank siparişi verdi.

Avrupa'da siyasiler tarafından dillendirilen '3. Dünya Savaşı' için ülkeler hazırlıklara başladı. Silah üreticisi Rheinmetall'a Almanya'dan sonra İtalya'da sipariş verdi.

Dünya basınında gündem olan haberde, İtalya'nın tank siparişi vermesine değinildi. İtalya, Alman şirket Rheinmetall'ın tarihindeki en büyük siparişi verdi.

İTALYA DA SAVAŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşı ve Sırbistan-Kosova geriliminden sonra ordusunu güçlendirmek için savunmaya ayırdığı bütçeyi artırdı. Bununla da kalmayan İtalya, Alman silah üreticisi Rheinmetall'a 20 milyar avroluk tank siparişi vermek için hazırlık yapıyor.

Kosova sınırlarında tırmanan gerilim, 1998-1999 yılları arasında 10 binden fazla can kaybına neden olan Kosova Savaşı'nın yeniden alevlenebileceğine dair endişeleri körüklüyor.

KARA KUVVETLERİ MODERNİZE EDİLİYOR

Alman basınının önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, İtalyan hükümeti, 15 yıllık bir döneme yayılacak siparişle en az 350 Lynx zırhlı muharebe aracı ve 200'den fazla Panther ana muharebe tankı satın alacak.

Söz konusu satın alma sözleşmesinin alınacak ekipmanların bakımı dahil değerinin, 20 milyar avro seviyesinde olacağı belirtilerek, bunun da Alman şirketin tarihindeki en büyük sipariş olacağı ifade edildi.

Haberde, siparişle İtalyan kara kuvvetlerinin tamamen modernize edileceği belirtildi. İlk adım olarak Rheinmetall ve İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun merkezi İtalya'da olacak ortak bir şirket kuracağı aktarıldı.

İTALTA DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİ ARASINDA

Amerika merkezli Global Fire Power, geçtiğimiz aylarda dünyanın en güçlü ordularının sıralamasını listelemişti. Dünyanın her hangi bölgesinde çatışma cephesinde olmayan İtalya'nın sıralaması dikkat çekmişti.

Dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye 8. sırada yer alırken, İtalya 10. sırada bulunuyor.

İtalya'nın 20 milyar avroluk tank siparişinin sıralamayıp değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

Global Fire Power'ın sıralamayı yaparken baz aldığı veriler arasında nüfus, asker, tank, askeri uçak, helikopter, savaş gemisi gibi birçok kriter bulunuyor.

İtalya'nın tank siparişinin de 15 yıllık olması sıralamada yerini değiştirtmeyecek.