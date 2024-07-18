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İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euro para cezası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mahkeme, Giorgia Meloni, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile "Beni korkutamazsın Meloni. Sonuçta sadece 1,2 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" diyerek dalga geçen gazeteciye 5 bin euro para cezası verildi. Meloni parayı hayır kurumlarına bağışlayacak.

İtalya’nın Milano kentinde mahkeme, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese hakkında açılan davada kararını verdi.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAK

Mahkeme, gazeteci Cortese’nin Ekim 2021'de Twitter'da Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı paylaşımda "dış görünüşüyle dalga geçtiği" gerekçesiyle 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Cortese'ye bin 200 euro ertelemeli para cezası verdi. Cortese'nin cezaya itiraz hakkı bulunurken, Meloni'nin avukatı tazminatın tamamının hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

O dönem muhalefette olan aşırı sağcı İtalya Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni, Cortese'nin kendisini arka planda faşist lider Benito Mussolini ile birlikte yan yana gösteren fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermişti. Cortese sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta sadece 1,2 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" ifadelerini kullanmıştı. Meloni daha sonra Cortese hakkında yasal yollara başvurmuştu.

Meloni'nin boyunun 1,58-1,63 metre arasında olduğu belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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