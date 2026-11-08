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İtalya Başbakanı Meloni'yi görenler şaşırıp kaldı! Ata binip şov yaptı, Trump hakkında konuştu

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona kentinde düzenlenen Fieracavalli atçılık fuarında sürpriz bir harekete imza attı. Atlı gösteriyi izleyen Meloni, daha sonra kendisi de ata binerek kısa bir tur attı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona kentinde düzenlenen Fieracavalli atçılık fuarını ziyaret etti.

Fuar alanındaki stantları gezen Meloni kendisi için hazırlanan atlı gösteriyi izledi.

İtalya Başbakanı Meloni'yi görenler şaşırıp kaldı! Ata binip şov yaptı, Trump hakkında konuştu
Başlık Resmiİtalya Başbakanı Meloni'yi görenler şaşırıp kaldı! Ata binip şov yaptı, Trump hakkında konuştu

MELONİ ATA BİNDİ

İtalya Başbakanı, Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanlığının standındaki gösterinin ardından çevrili alana girerek ata bindi.

İtalya Başbakanı Meloni'yi görenler şaşırıp kaldı! Ata binip şov yaptı, Trump hakkında konuştu
Başlık Resmiİtalya Başbakanı Meloni'yi görenler şaşırıp kaldı! Ata binip şov yaptı, Trump hakkında konuştu

Meloni, at üzerinde kısa bir mesafe ilerledi.

FUARDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Atlı gösterinin ardından fuarın açık alanına geçen Meloni, ziyaretçilerle özçekim yaptı.

Başbakan daha sonra midilli atlarının bulunduğu bölümü ziyaret etti.

İtalya Başbakanı, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fuarın ülke ekonomisi açısından önemine değindi.

Meloni, "Dün Verona'da, 128. Fieracavalli etkinliği için buradaydım. İtalyan tutkusunu ve mükemmelliğini anlatan, değer ve istihdam oluşturan bir sektörü temsil eden bir etkinlik. Misafirperverliğiniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

TRUMP SORUSUNA MELONİ'DEN ŞAŞIRTAN CEVAP

Meloni'nin Verona'daki fuar ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump hakkında yöneltilen bir soruya verdiği cevap da gündeme geldi.

İtalyan gazeteci, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgiye uğramasının ardından Meloni'ye Trump'ı desteklemeye devam etmenin hala mantıklı olup olmadığını sordu.

İtalya Başbakanı, "Neyse ki ben Meloniciyim ve her zaman da öyleydim. İnsanın mutlaka başka birinin taraftarı olması gerektiği düşüncesini ise memnuniyetle solculara bırakıyorum. Bırakalım eğlensinler" cevabını verdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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