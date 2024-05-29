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İtalya bu karşılaşmayı konuşuyor! Meloni'den kendisine hakaret eden siyasetçiye olay cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya, Giorgia Meloni, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine hakaret eden siyasetçi ile bir etkinlikte bir araya geldi. Meloni'nin tokalaşırken "Bahsettiğin o kişi burada, nasılsın?" demesi dünyada yankı uyandırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz günlerde kendisine hakaret eden Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca ile bir araya geldi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ TOKALAŞTI

Meloni'yi hedef alan Luca, Başbakan için ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Dün de bir etkinlikte bir araya gelen iki isim, kameralar önünde tokalaştı. O anlarda Meloni, kendisine hakaret eden isme "İşte ben o bahsettiğin Meloni. Nasılsınız?" dedi. Luca ise sadece tokalaşmakla yetindi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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