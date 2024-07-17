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İtalya’da garip bir yargı kararı: Depremde evini terk etmeyenler kusurlu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya’da garip bir yargı kararı: Depremde evini terk etmeyenler kusurlu!
İtalya, Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Artçı sarsıntılar sonrası evlerini terk etmeyen ve akabinde meydana gelen büyük depremde ölen 7 öğrenci “dikkatsiz davranışları” sebebiyle kusurlu bulundu.

İtalya’nın L’Aquila kentinde 2009’da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve daha sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 7 öğrencinin, evlerinden daha önce ayrılmadığı için kusurlu bulunması, temyiz mahkemesi tarafından da onandı. Ülkede, 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği L’Aquila kentindeki 2009’daki depremle ilgili devam eden bir yargı sürecinde, dün açıklanan bir karar İtalyan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İtalyan basınındaki haberlere göre, L’Aquila’daki Temyiz Mahkemesi, 15 yıl önce kentte yaşanan büyük depremden önce evlerinden çıkmadıkları için ilk derece mahkemesi tarafından “dikkatsiz davranışları” sebebiyle kusurlu bulunan 7 öğrenciye yönelik karara yapılan itirazı kabul etmedi.

İtalya’da garip bir yargı kararı: Depremde evini terk etmeyenler kusurlu! - 1. Resim

MASRAFLARI DA ÖDEYECEKLER

Temyiz Mahkemesi, öğrencilerin ailelerinin Başbakanlıktan tazminat talebiyle ilk derece mahkemesinin 2022 yılındaki kararına yaptığı itirazı reddetti. Ailelerin ayrıca yaklaşık 14 bin avroluk mahkeme masrafını da ödemesi kararlaştırıldı. Temyiz Mahkemesi hâkiminin, yerel saatle 03.32’de meydana gelen büyük depremden önce, biri önceki gece 23.00’te, diğeri 01.00’de olmak üzere iki güçlü sarsıntı yaşandığını hatırlatarak, bu kişilerin içeride kalmak yerine binayı terk etmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

L'AQUİLA DEPREMİNDE 309 KİŞİ ÖLDÜ

İtalyan basını, bu kararın L’Aquila depremine dair “şok edici başka bir karar olduğu” yorumunu yaptı. Aynı depremde 24 kişinin ölümüyle ilgili bir başka davada da 2022 yılında, ailelerin tazminat talebi benzer gerekçeyle düşürülmüş, 24 kişi kusurlu bulunmuştu. 6 Nisan 2009’da meydana gelen L’Aquila depreminde 309 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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