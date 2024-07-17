Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek

İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İtalya&#039;dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye&#039;ye tam destek

Dünya Haberleri

İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi için peş peşe adımlar atılıyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır." ifadelerine yer verdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu ve İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini her sektörde güçlendirmek istediğini belirtti.

İtalya'da dış ticaretten sorumlu bakan olması sebebiyle G7 Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde dün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, bu vesileyle ikili görüşmelerde de bulunuyor.

İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek - 1. Resim

İTALYA, TÜRKİYE'YE GÜVENCE VERDİ

Tajani, toplantıya davet ettikleri ülkeler arasında yer alan Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Tajani paylaşımında, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde işbirliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek - 2. Resim

BAKAN BOLAT: TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ

Bakan Bolat da X hesabından G7 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tajani ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul’da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir işbirliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Mevduat faizlerinde büyük düşüş! 1 milyon TL'de aylık 8 bin TL'lik kayıp
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi - DünyaLüks otel odasında 6 ceset bulunmuştuİsrail’in çöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset! Kimlikleri bilinmiyor, bazıları çürümeye başladı - DünyaÇöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset!Trump'a suikastta İran'ın parmağı var mı? ABD'nin aldığı istihbarat dünyayı salladı - DünyaSuikast başka bir ülkenin planı mı?Gündeme bomba gibi düştü... Trump'ın Kennedy Jr. ile yaptığı gizli telefon görüşmesi sızdırıldı! - DünyaTrump'ın gizli görüşmesi sızdırıldı!Lüks otelde korkunç olay! Odada 6 ceset bulundu - DünyaLüks otelde korkunç olay! Odada 6 ceset bulunduİtalya’da garip bir yargı kararı: Depremde evini terk etmeyenler kusurlu! - DünyaDepremde evini terk etmeyenler kusurlu!
Sonraki Haber Yükleniyor...