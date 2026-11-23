İtalya'nın ardından Almanya'da da okullar bomba ihbarlarının hedefi oldu. Ülke genelinde yaklaşık 450 okula "Ölüm seni bekliyor" başlıklı tehdit e-postaları gönderilirken, bazı okullarda öğrenciler tedbir amacıyla evlerine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Almanya'da ülke genelinde yaklaşık 450 okula e-posta yoluyla bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi. Freiburg Polisi, polis acil çağrı hattına da ihbarların ulaştığını belirterek, mevcut bilgilere göre ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit e-postalarının hedefi olduğunu kaydetti.

"ÖLÜM SENİ BEKLİYOR"

Söz konusu e-postaların konu başlığında "Ölüm seni bekliyor." ifadesinin yer aldığı ve mesajların aynı metni içerdiği vurgulandı. Thüringen eyalet polisi de olayla ilgili suç işleme tehdidiyle kamu düzenini bozma şüphesi kapsamında soruşturma başlatıldığını açıklarken, okullara mevcut durumda tahliye kararı almamaları yönünde tavsiyede bulundu.

İtalya’nın ardından Almanya da alarma geçti! Yüzlerce okula bomba tehdidi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Buna rağmen bazı okullarda öğrencilerin tedbir amacıyla evlerine gönderildiği, söz konusu okullara polis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik bomba tehdidi ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, tehdit e-postalarının kaynağının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, okulların benzer tehditlerle karşılaşmaları halinde polisle iletişime geçerek suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

İtalya’nın ardından Almanya da alarma geçti! Yüzlerce okula bomba tehdidi

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA İTALYA'YI ALARMA GEÇİRMİŞTİ

Bir hafta önce de İtalya'da binlerce okula yönelik bomba ihbarları nedeniyle çok sayıda okul tahliye edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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