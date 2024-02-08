İzlanda kaynıyor: 3 ayda 3 yanardağ patlaması

İzlanda'da bugün patlayan bir yanardağın lav püskürttüğü tespit edildi. Yanardağ çevresindeki, turistik tesisler kapatıldı. Bugün meydana gelen patlamayla 3 ayda 3 yanardağ patlaması gerçekleşmiş oldu.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ay içerisinde 3'üncü defa yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, yerel saatler 06.00 civarlarında patlayan bir yanardağın lav püskürttüğünü tespit etti. Lavların batıya doğru ilerlediği, Grindavik kasabasına ve bölgedeki enerji santraline yönelik tehdidin bulunmadığı kaydedildi.

TURİSTİK TESİSLER KAPATILDI

Ülkede yayın yapan RUV televizyonunun haberine göre, yanardağa yakın bölgelerdeki bazı turistik tesisler kapatıldı.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, basına yaptığı açıklamada, yanardağ patlaması ihtimaline karşı bölgenin daha önce tamamen tahliye edildiğini aktardı.

3 AYDA 3 YANARDAĞ PATLAMASI

Son gelişmeyle aynı bölgede son 3 ayda 3 kez yanardağ patlaması yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş ve 22 Aralık'ta ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.