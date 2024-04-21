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Japon donanmasına ait 2 helikopter düştü: Bir kişi ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Japon donanmasına ait 2 helikopter düştü: Bir kişi ölü bulundu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya donanmasına ait 8 personeli taşıyan 2 helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Izu Takımadaları açıklarında düştü. Yetkililer mürettebattan bir kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Japonya'da Izu Takımadaları açıklarında düşen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) son açıklamasına göre SH-60K tipi helikopterlerle, takımadalardan Torişima'nın 270 kilometre doğusunda dün gece irtibat kesildi.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Her iki helikopterde de 4'er mürettebatın bulunduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar arama faaliyetlerinde bir mürettebatın ölü bulunduğu kaydedildi.

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Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgede anti-denizaltı tatbikatı sırasında irtibat kesilen helikopterlerin birbirleriyle çarpıştığı ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Kihara, SH-60K tip helikopterlerin uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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