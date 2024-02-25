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    Japonya deprem bölgesini yeniden inşa ediyor! 665 milyon dolarlık ek ödeme yolda

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Japonya deprem bölgesini yeniden inşa ediyor! 665 milyon dolarlık ek ödeme yolda
    Japonya, Deprem, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ocak ayının başında meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Koto Yarımadası'nda inşa faaliyetleri devam ediyor. Japonya hükümeti, ek bütçe olarak çalışmalara 100 milyar yen (665 milyon dolar) daha ayıracağını duyurdu.

    Yeryüzündeki depremlerin neredeyse yüzde 80'den fazlasının gerçekleştiği Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Japonya, sık sık yaşanan sarsıntılar ile dünyanın gündemine geliyor. 2024 yılının başından bu yana özellikle ülkenin batısında bulunan Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremler sonrası hükümet harekete geçti.

    Japonya hükümeti, yarımada genelinde hasar tespit ve yeniden inşa faaliyetlerini sürdürürken, Japonya Başbakanı Kişida Fumio da depremin merkez üssü olan batıdaki İşikava eyaletine ikinci kez resmi ziyarette bulundu.

    EK OLARAK 100 MİLYAR YEN TAHSİS EDİLECEK

    Bölgedeki tahliye merkezlerini gezen ve depremzedelerle bir araya gelen Kişida, "Hayat ve geçim için yaşanacak bir yer esastır. Maddi kaygılar bizi yıldırmamalı" diyerek yaraları ivedilikle sarmak istediklerini bildirdi.

    Kişida, yeniden inşa faaliyetlerine ek olarak 100 milyar yen (665 milyon dolar) tahsis edeceklerini açıkladı.

    HANE BAŞINA '6 MİLYON YEN'LİK ÖDEME

    Deprem bölgesinde ek tahsisat, 2023 mali yılı bütçesinin acil durum rezerv fonlarından finanse edilecek. Çocuklu aileleri kapsayacak şekilde hane başına 6 milyon yene (39 bin 800 dolar) kadar geçim yardımı ödemesi yapılacak ve bununla birlikte deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerine bugüne kadarki tahsisat toplam 260 milyar yene (1,72 milyar dolar) yükselecek.

    241 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak tarihleri arasında İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

    Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanmış, tedarik zincirleri ve yerel turizmin geleceği de olumsuz etkilenmişti. Depremlerde 241 kişi ise hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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