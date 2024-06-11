Japonya'da satışa hazır 10 katlı apartman Fuji Dağı manzarasını engellediği için yıkılacak

10 katlı, 18 dairelik yapımı tamamlanmış ve satışa hazır apartman hakkında gündem olan bir karar çıktı. Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'nın manzarasını engellemesi sebebiyle yıkılacağı bildirildi.

Sekisui House firmasının açıklamasına göre, Tokyo'nun Kunitaçi bölgesinde yer alan apartman, bölge sakinlerinin "Fuji Dağı manzarasını" engelledi.

Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, inşaatı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır yapının, Fuji Dağı manzarasını kısmen engellediği yönünde şikayetlerini artırdı.

İnşaat projesinde, "manzara üzerindeki etkinin yeterince dikkate alınmadığının kabul edildiği" bildirilen açıklamada, satışa hazır hale gelmesi yakın yapının yıkılmaya karar verildiği aktarıldı.

Durumu "nadir" olarak nitelendiren müteaahhit firma, yıkımı kararını, mahalle sakinleriyle yapılan toplantılarda "kat sayısını düşürmek" dahil tekliflerin reddedilmesi sonrası aldı.

Firmanın açıklamasında "Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz" ifadesi kullanıldı.

Kunitaçi İstasyonu'na 10 dakika yürüme mesafesindeki yapının inşaatına Ocak 2023'te başlandığı ve daire fiyatlarının 70 milyon yenden (446 bin dolar) başladığı bildirildi.

Sekisui House, inşaatın yıkılacağına yönelik Kunitaçi Belediyesine bildirim yapıldığını ve yıkım maliyetlerini de karşılayacağını bildirdi.

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Miras Listesi"nde bulunan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

İSTANBUL'U AKLA GETİRDİ

Haberin ardından sosyal medya kullanıcıları tarihi İstanbul'un silüetini bozan rezidans ve kuleleri hatırlattı.

"İstanbul boğazının tarihi, estetik eserler ve yeşilliğiyle oluşan eşsiz manzarasını bozan kulelere böyle karar çıkarabilsek" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul'da özellikle 2000'li yıllardan sonra hız kazanan inşaat faaliyetleri sonuncunda gökdelenler, şehir silüetinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Yakın zamana kadar holding, banka yönetim binaları ve otel olarak kullanılan gökdelenler, artık ofis, hastane ve konut olarak da kullanılıyor. İstanbul, dünya şehirleri sıralamasında 122 gökdelen ile 24'üncü sırada yer alıyor.

Uluslararası gökdelen veri bankası Emporis'in verilerine göre yapımı tamamlanmış olan gökdelenler hesaba katıldığında İstanbul, dünyanın en uzun şehirleri sıralamasında 24'üncü sırada yer alarak Avrupa'nın da en uzun şehri ünvanına sahip oldu.