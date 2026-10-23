Japonya’da geçtiğimiz ay düzenlenen Asya Oyunları’nda Güney Kore yerine Kuzey Kore milli marşının çalınmasıyla yaşanan skandalın ardından benzer bir olay yeniden gündeme geldi. Ülkede devam eden Asya Paralimpik Oyunları’nda peş peşe üç kez yanlış milli marş çalınırken Nagoya Belediye Başkanı Ichiro Hirosawa, yaşanan aksaklıklar nedeniyle özür diledi.

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Japonya’nın Nagoya kentinde düzenlenen Asya Paralimpik Oyunları, organizasyon sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Sporcuların madalya törenlerinde ve bir voleybol maçı öncesinde yanlış ülkelere ait milli marşlar çalındı. Peş peşe yapılan üç hata, organizasyona yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

TAYVANLI SPORCU İÇİN İRAN MARŞI ÇALINDI

İlk olay pazartesi günü erkekler para tekvando müsabakasında yaşandı. Tayvanlı bir sporcu altın madalya kazanmasına rağmen madalya töreninde İran milli marşı çalındı. Organizasyon yetkilileri hatayı tören sona erdikten sonra fark etti.

Japonya’da yeniden milli marş krizi: Asya Paralimpik Oyunları’nda peş peşe üç kez yanlış çalındı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

AYNI GÜNDE İKİNCİ HATA!

Aynı gün kadınlar para tekvando müsabakasında da benzer bir karışıklık yaşandı. Altın madalya kazanan Moğol sporcu için düzenlenen törende yine İran milli marşı çalındı. Moğol heyetinin duruma itiraz etmesi üzerine müzik durduruldu ve ardından Moğolistan milli marşı yayımlandı.

ÇİN YERİNE GÜNEY KORE MİLLİ MARŞI ÇALINDI

Bir diğer olay ise Çin ile İran arasında oturarak oynanan voleybol maçı öncesinde meydana geldi. Çin milli marşı yerine yaklaşık beş saniye boyunca Güney Kore milli marşı çalındı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AFP'nin aktardığına göre, yaşananların ardından Nagoya Belediye Başkanı Ichiro Hirosawa, çarşamba günü yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi. Daha önce düzenlenen Asya Oyunları’nda da benzer hataların yaşandığını hatırlatan Hirosawa, aynı sorunların tekrarlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bundan dolayı çok üzgünüm” dedi.

Ekim ayının başında sona eren Asya Oyunları da sporcuların konaklama koşullarındaki sorunlar ve milli marşların yanlış çalınması nedeniyle eleştirilmişti. 18 Eylül’de Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore yerine Kuzey Kore milli marşının çalınması tepki çekmişti. Son olaylarla birlikte Japonya’daki spor organizasyonlarında yaşanan aksaklıklar yeniden tartışma konusu oldu.

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