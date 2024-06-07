Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Haziran 2024 08:55 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Japonya, Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha tarafını belli etti. Rusya'ya 'çatışmalara son verin' çağrısı yapan Japonya, Putin'in kendileri hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.