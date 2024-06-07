Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısı

Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;dan Rusya&#039;ya &#039;Ukrayna&#039;ya karşı tutumunu değiştir&#039; çağrısı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya, Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha tarafını belli etti. Rusya'ya 'çatışmalara son verin' çağrısı yapan Japonya, Putin'in kendileri hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Japonya, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında başlatılan barış anlaşması müzakerelerin sürdürülmesi için, Tokyo'nun Ukrayna'ya verdiği destek gerekçesiyle şartların hazır olmadığı mesajının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakereleri için Japonya'nın "Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunun değişmesi gerektiği" değerlendirmesi gündemde.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo-Moskova arasında karşılıklı müzakerelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı Şubat 2022'de durduğunu bildirdi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, uluslararası düzeni temellerinden sarsan çirkin bir eylem" diyen Hayaşi, Putin'in, Japonya'ya yönelik ifadelerinin "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.

Moskova'nın, müzakerelerin sürdürülmemesine yönelik Tokyo'yu suçlamasının "mantıksız" olduğunu kaydeden Hayaşi, Rusya ile "barış anlaşması imzalanması" politikasını sürdürdüklerini bildirdi.

Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsada yeni beklenti, faizde düşüş! Bu sektörlere dikkat…Arnautovic’e Aslan pençesi! Galatasaray, İnter’in Avusturyalı golcüsünü listeye aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, 15 yaralı - DünyaUkrayna, Herson'u vurdu: 22 ölü, çok sayıda yaralı varNetanyahu'nun ikiyüzlülüğü! İsrail ordusunun insanlık dışı muamelesini yok saydı - DünyaNetanyahu'nun ikiyüzlülüğü!Sır gibi saklıyordu! Putin'in kızları ortaya çıktı - DünyaPutin'in gözlerden uzak tuttuğu kızları ortaya çıktıDünyanın konuştuğu görüntü: Ölü akrabasıyla para çekmeye geldi, cesedin parmak izini kullandı - DünyaSkandal olay: Ölü akrabasına para çektirdiJaponya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararı - DünyaJaponya'dan 'aktif siber savunma'yı güçlendirme kararıHamas'tan 'kara liste' mesajı: İsrail istenmeyen bir varlık haline geldi - DünyaHamas: İsrail 'istenmeyen bir varlık' haline geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...