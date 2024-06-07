Japonya'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı tutumunu değiştir' çağrısı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Japonya, Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha tarafını belli etti. Rusya'ya 'çatışmalara son verin' çağrısı yapan Japonya, Putin'in kendileri hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Japonya, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında başlatılan barış anlaşması müzakerelerin sürdürülmesi için, Tokyo'nun Ukrayna'ya verdiği destek gerekçesiyle şartların hazır olmadığı mesajının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakereleri için Japonya'nın "Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunun değişmesi gerektiği" değerlendirmesi gündemde.
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo-Moskova arasında karşılıklı müzakerelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı Şubat 2022'de durduğunu bildirdi.
"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, uluslararası düzeni temellerinden sarsan çirkin bir eylem" diyen Hayaşi, Putin'in, Japonya'ya yönelik ifadelerinin "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.
Moskova'nın, müzakerelerin sürdürülmemesine yönelik Tokyo'yu suçlamasının "mantıksız" olduğunu kaydeden Hayaşi, Rusya ile "barış anlaşması imzalanması" politikasını sürdürdüklerini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı