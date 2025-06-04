Japonya'yı sarsan olay! Hayvan koruma gönüllüsünün evinden 100 ölü kedi çıktı

Japonya'nın Kumamoto kentinde hayvanları korumak için gönüllü olarak çalışan bir kadının evinde 100'den fazla ölü kedi bulundu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya'da bir çift, hayvanlara yardım etmeyi amaçlayan gönüllülerden oluşan "Animal Assist Senju" isimli gruba üye bir kadına emanet ettikleri kedilerinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

100'DEN FAZLA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

Çiftin şikayeti üzerine Animal Assist Senju grubu üyeleri, polis eşliğinde kadının evine gitti. Eve giren ekip, çöp yığını, idrar ve dışkı dolu evin içerisinde 100'den fazla ölü kediyle karşılaştıklarını açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Ev sahibi kadın, yetkililere bu durumun nasıl yaşandığı hakkında hiçbir fikri olmadığını söylerken, Animal Assist Senju grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan durumdan haberdar olmadıkları için özür diledi.