25 Aralık 2023 08:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 08:26

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik katliamlarına devam ederken, Başbakan Netanyahu, dün gerçekleştirdiği kabine toplantısında itiraf niteliğinde bulundu.

7 Ekimden bu yana süre gelen çatışmalarda 152 İsrail askerinin öldüğü açıklanırken, bazı kesimler İsrail’in gerçek rakamları açıklamadığını söylüyor. Birçok noktada protestolar düzenelenerek istifası istenen Netanyahu ise dün bir kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar hakkında konuşan Netanyahu, “Bu savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok” açıklamalarında bulundu.

BAKANLARDAN TEPKİ

Netanyahu’nun en büyük rakibi olarak bakılan Ekonomi Bakanı Nir Barkat ise, “Askerlerimizi tehlikeye atmamız ve onları bombalanmamış evlerin içine göndermemiz kabul edilemez. En iyi dostlarımızdan dahi gelse herhangi bir dış baskıya teslim olmak, bedelini ağır ödediğimiz vahim bir hatadır” açıklamasını yaptı.