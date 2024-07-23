Kadınların taht oyunu! Demokratlarda başkan adayı enflasyonu yaşanıyor

Biden çekildi, ABD’li Demokratlarda Trump’ın karşısına çıkacak aday aranmaya başladı. İlk etapta üçü kadın dokuz aday öne çıktı. Adaylar arasında en güçlü isimler üç kadın Kamala Harris, Michelle Obama ve Nancy Pelosi oldu. Harris adaylığını resmen açıkladı. Anketler Obama derken, Pelosi ise zemin yokluyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesinin ardından gözler Demokrat Parti içindeki başkan adaylığı yarışına çevrildi. İşte Demokratlarda Trump’a karşı aday olması muhtemel isimler: Kamala Harris, Michelle Obama, Nancy Pelosi, Gretchen Whitmer, Joe Manchin, JB Pritzker, Josh Shapiro, Pete Buttigieg, Gavin Newsom…

Erkek adayların bolluğuna rağmen Beyaz Saray için en güçlü adaylar olarak kadınlar öne çıkıyor. Amerikan basınında ünlü dizi “Game of Thrones”a atıfta bulunan başlıklar atılıyor ve “Kadınların taht oyunu” yorumları yapılıyor.

KARAR DELEGENİN

Bu arada, Biden’ın giderayak “Benim adayım, başkan yardımcım Harris’tir” dese de, Harris’in aday olup olamayacağı Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nde delegeler tarafından yeterli oyu alması hâlinde kesinleşecek.

GÖZLER OBAMA’DA

Harris Biden’ın teklifini kabul etse de, karşısında başkan adaylığı için güçlü rakipler bulunuyor. Üstelik de bunlar hemcinsleri Michelle Obama ve Nancy Pelosi… Eski Başkan Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, daha öncesinde her ne kadar “Aday değilim” dese de, yapılan son anketlerde kendisi, “Trump’ı yenebilecek tek isim” olarak öne çıkıyor. Barack Obama’nın da Harris’e destek açıklamaması “Michelle aday mı olacak?” sorularını sorulmasına yol açıyor.

PELOSİ PUSUDA

Harris’in bir diğer güçlü rakibi ise Nancy Pelosi… Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi, parti içerisinde güçlü bir desteğe sahip… O da şimdilik adaylık için sessizliğini korurken, ünlü Demokrat isimlerin kendisini desteklediği biliniyor. Pelosi, Demokrat Parti’nin gelecek ay Chicago’da yapılan parti kongresine güçlü girebilmek için zemin yokladığı ifade ediliyor.

DİĞER ADAYLAR

Diğer adaylara gelince… Gretchen Whitmer “X kuşağı beni istiyor” derken, California Valisi Gavin Newsom, Demokratların gözde ismi durumunda… Başkanlık hayali kuran bir diğer isim ise Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg… Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise “Trump düşmanlığı” ile tanınıyor ve “Onu yenebilecek tek kişiyil” diyor.

Hyatt otellerinin sahibi JB Pritzker de Trump düşmanlığında en az Shapiro kadar ön saflarda yer alıyor.

“Bağımsız Demokrat’ım” diyerek partiden ayrılan West Virgina Senatörü Joe Manchin de “ciddi olarak adaylığı düşündüğünü” ifade etti.

ANKETLER MICHELLE DİYOR

ABD eski Demokrat Başkanı Barack Obama, Demokratların adayı olması istenen Kamala Harris’e destek mesajı yayımlamadı. Bu da Obama’nın eşi Michelle Obama’nın aday olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Michelle Obama, başkanlık için en güçlü adaylardan biri olarak gösterilirken, kendisine bir destek de anketlerden geldi. Reuters ve Ipsos’un yaptırdığı son iki ankette katılımcılar “Trump’ı yenecek en güçlü isim Michelle Obama” dedi. Trump ile Michelle Obama karşılaştırmasında katılımcıların yüzde 50’si Obama’ya oy vereceğini söyledi. Trump’ı destekleyenler ise yüzde 39’da kaldı. Harris ile Trump karşılaştırıldığında ise katılımcılar “yüzde 42

Harris, yüzde 43 Trump” dedi.

107 GÜN VAR BAŞARABİLİRİZ

Biden’ın “Başkanlık adayım Harris” sözlerinin ardından gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e çevrildi. Harris, Demokratların başkan adaylığına talip olacağını dün resmen duyurdu. Trump’ı yeneceğine “bütün yüreğiyle inandığını” söyleyen Harris yaptığı açıklamada “Seçim gününe kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz. Ve birlikte kazanacağız” dedi. Harris şunları söyledi: Geçtiğimiz sene boyunca ülkeyi dolaşarak Amerikalılarla bu önemli seçimdeki net tercih hakkında konuştum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda da bunu yapmaya devam edeceğim. Donald Trump’ı ve onun radikal Proje 2025 gündemini yenmek üzere Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarabiliriz.