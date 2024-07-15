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Haberler > Dünya > Kafede maç izleyenlere bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kafede maç izleyenlere bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da maç izleyen vatandaşların olduğu kafeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olay yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 20 kişi de yaralandı.

Mogadişu'da dün akşam oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izlemek için kafede bir araya gelen insanlar hayatının şokunu yaşadı. Teröristler bomba dolu araç ile kafeye daldı. 

Kafede maç izleyenlere bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

5 ÖLÜ, 20 DE YARALI VAR

Korkunç saldırının ardından yapılan açıklamada, aracın infilak etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle 10 aracın kullanılamaz hale geldiği, çok sayıda binada ise hasar oluştuğu kaydedildi.

Kafede maç izleyenlere bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırıyı üstlendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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