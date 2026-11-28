Mısır'ın başkenti Kahire'de yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu çıkan yangın faciaya dönüştü. Çevre yolunda kısa sürede büyüyerek çok sayıda aracı saran alevlerde 31 kişi hayatını kaybetti, onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Felakete ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, insanların alevlerden kaçıştığı, üstündeki eşyaları alev alan bir kişinin ise panik içinde koştuğu anlar kameraya yansıdı.

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Mısır'da 25 Kasım'da meydana gelen trafik kazası bölgede felaketi yaşattı. Kahire çevre yolunun Varraq bölgesinde yakıt taşıyan bir tanker ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerden yola dökülen yakıtın alev almasıyla yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı.

Kahirede otomobille yakıt tankeri çarpıştı! 31 kişinin can verdiği faciada kahreden görüntü

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun trafiğin bulunduğu yolda hızla yayılan alevler, çok sayıda aracı etkisi altına aldı. Kazada şu ana kadar açıklanan bilgilere göre 31 kişi can verirken, onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER İÇİNDE KOŞMAYA DEVAM ETTİ

Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler, yangının ne kadar kısa sürede büyüdüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin sardığı yolda insanların panik içinde kaçıştığı, bir kişinin ise üstünde yanan eşyalarıyla koşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Kahirede otomobille yakıt tankeri çarpıştı! 31 kişinin can verdiği faciada kahreden görüntü

Kazanın ardından kısa süre içinde olay yerine ulaşan ancak alevlerin şiddeti nedeniyle müdahalede bulunamayan bölge sakini Zaghlol al-Me, yaşadıklarını anlattı. Al-Me, "Tankerler ve lastikler art arda patlıyor, alevler giderek yükseliyordu. Ne yapacağımızı, insanları nasıl kurtaracağımızı bilemedik" ifadelerini kullandı.

Kahirede otomobille yakıt tankeri çarpıştı! 31 kişinin can verdiği faciada kahreden görüntü

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü de tutuklandı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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