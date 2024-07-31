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Kahraman çocuk! Kayan minibüsü tek başına durdurdu

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Kahraman çocuk! Kayan minibüsü tek başına durdurdu

Dünya Haberleri

İngiltere'de evlerinin önünde top oynarken kayan minibüsü fark eden 9 yaşındaki çocuk, 35 kiloluk cüssesiyle aracı durdurdu.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - İngiltere’de 9 yaşındaki Kameron Hunter, Nelson şehrindeki evlerinin önünde top oynarken aniden büyük bir minibüsün kaymaya başladığını fark etti. Hemen topu bırakan çocuk, kendisini minibüsün önüne atarak aracı durdurmaya çalıştı.

Araç bir süre kaymaya devam etti ama sonunda durdu. 35 kiloluk cüssesiyle minibüsün aşağıdaki arabalara çarpmasını önleyen Hunter, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kahraman muamelesi görmeye başladı.

Hunter “Komşum arabayı bir hafta önce satın almıştı. Durdurabileceğimi sanmıyordum ama başardım” diye konuştu.

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