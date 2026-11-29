ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles yakınlarındaki Manhattan Beach ve Hermosa Beach açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında LAX Havalimanı'nın tavanındaki su borusu patlayıp yolcuların üzerine su akarken, inişe geçen uçaklar pisti pas geçti ve Chevron rafinerisinden alevlerle duman yükseldi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, milyonlarca kişinin yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtı. Son 12 yılın en güçlü sarsıntısı olarak kayıtlara geçen deprem sırasında LAX Havalimanı'nda su boruları patlayıp uçaklar pisti pas geçerken, ardından yaklaşık 40 artçı sarsıntı yaşandı.

HAVALİMANINDA TAVANDAN SU FIŞKIRDI

Deprem anı Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) büyük paniğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir biniş kapısı yakınında tavanın çökmesi ve su hattının patlamasıyla terminalin içine yoğun şekilde su aktığı görüldü.

7. Terminal'de tavan panelinin düştüğü ve güvenlik kontrol noktası yakınında camların kırıldığı havalimanında yetkililer, pist kontrollerinin tamamlandığını ancak bina içi incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Deprem sırasında havalimanında bulunan 27 yaşındaki Kenna Cramer, "İnsanlar korktu. Bir kadından hafif bir çığlık yükseldi, ardından herkes sakinleşti" dedi.

UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Aynı dakikalarda hava trafik kontrolörleri, inişe yaklaşan Delta Air Lines uçaklarına pisti pas geçmeleri talimatını verdi.

Görüntülerde kameranın şiddetli şekilde sallandığı ve hava trafik kontrolörünün inişe hazırlanan Delta Air Lines'a ait yolcu uçağına, "Delta 1972, pas geç. Delta 1972, pas geç, büyük bir deprem yaşıyoruz" talimatını verdiği duyuldu.

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre yeniden yükselen uçak, Malibu ve Los Angeles şehir merkezi üzerinden geçerek yerel saatle 10.01'de havalimanına iniş yaptı.

Delta Air Lines, 1628 sefer sayılı bir diğer yolcu uçağına da aynı talimatın verildiğini ve her iki uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Kaliforniyada 40dan fazla artçı deprem: Havalimanı tavanından su fışkırdı, uçaklar pisti pas geçti! LAXta camlar kırıldı

RAFİNERİDEN ALEV VE DUMAN YÜKSELDİ, İSKELELER KAPATILDI

Sarsıntının ardından El Segundo'daki Chevron rafinerisinde otomatik güvenlik sistemleri devreye girdi. Boru hatlarında basınç birikmesini önlemek amacıyla başlatılan kontrollü gaz yakma (flaring) işlemi sırasında gökyüzüne alevler ve yoğun duman sütunları yükseldi. Yetkililer, işlemin güvenlik amaçlı yapıldığını ve çevre için tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Artçı sarsıntıların ardından Manhattan Beach ve Hermosa Beach'te iskele ve plajlar tedbir amacıyla kapatılırken, Redondo Beach Liman Devriyesi iskelede inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre bölgede büyük bir yapısal hasar veya can kaybı yaşanmadığı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR YAKLAŞIK 40 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Ana depremin ardından yerel saatle 11.41'de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Öğle saatlerine kadar yaklaşık 40 artçı deprem kaydedilirken öğleden sonra 4 ve 3,9 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden sismolog Lucy Jones, "Los Angeles bölgesinde uzun süredir yaşadığımız en büyük depremlerden biri" ifadelerini kullandı.

Jones, artçı sarsıntıların ortalamanın üzerinde olduğunu ancak normal sınırlar içerisinde kaldığını söyledi.

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP FAY

Güney Kaliforniya Üniversitesi Yer Bilimleri Profesörü James Dolan, depremin hangi fay üzerinde meydana geldiğini kesin olarak belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Dolan, sarsıntının Palos Verdes fayı veya ana faydan ayrılan ikincil bir ters fay üzerinde meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Los Angeles Times, Los Angeles ve Orange ilçelerinin kıyı şeridi boyunca uzanan Palos Verdes fayının 7,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

2045'E KADAR BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ YÜZDE 60

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun 2015 yılında yayımladığı tahminlere göre Los Angeles bölgesinde 2045 yılına kadar 6,7 veya daha büyük bir deprem meydana gelme olasılığı yüzde 60 olarak hesaplanmıştı.

Bölgeyi 1994 yılında vuran 6,7 büyüklüğündeki Northridge depremi ağır yıkıma ve yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Manhattan Beach Belediyesi ise vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunurken tsunami tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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