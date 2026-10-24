Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyareti, Kanada basınında geniş yer buldu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik ortaklık konusunda uzlaşan Carney, üç günlük temaslarını İstanbul'daki Kariye Camii ziyaretiyle tamamladı. Kanada Başbakanlık Ofisi, cami ziyaretini kültürel mirasın halklar ve ülkeler arasında köprü kurmadaki rolüyle açıklarken, Carney'nin Türkiye için kullandığı "Olağanüstü bir ortağa sahibiz" sözleri de haberde öne çıktı.

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Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, Ottawa ile Ankara arasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Savunmadan enerjiye, ticaretten havacılığa kadar birçok alanda iş birliğini genişletme kararı alan iki ülkenin yakınlaşması, Kanada basınında da geniş yer buldu.

Kanada merkezli La Presse, Craig Lord imzalı haberinde Carney'nin üç günlük Türkiye temaslarını İstanbul'daki Kariye Camii ziyaretiyle tamamladığını yazdı.

Kanada Başbakanlık Ofisinin İstanbul programına Kariye Camii'ni dahil etmesinin ardındaki diplomatik mesaj da öne çıktı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Kariye Camii ziyareti! Arkasındaki mesaj ortaya çıktı

KANADA'DAN İSTANBUL'DA DÜNYAYA "KÖPRÜ" MESAJI

Carney, cumartesi sabahı eşi Diana Fox Carney ile birlikte İstanbul'daki Kariye Camii'ni ziyaret etti.

Bizans döneminden Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişi, mimarisi, freskleri ve mozaikleriyle tanınan tarihi yapı, Kanada Başbakanı'nın Türkiye programındaki son durak oldu.

Kanada Başbakanlık Ofisi, Kariye Camii'nin neden tercih edildiğini açıklarken kültürel mirasın uluslararası ilişkilerdeki birleştirici rolüne işaret etti.

Başbakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda, ziyaretin amacının "Kanada'nın, halklar ve ülkeler arasında bir köprü olarak kültürel mirasa verdiği önemi vurgulamak" olduğu aktarıldı.

KANADA BAŞBAKANINDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: "OLAĞANÜSTÜ BİR ORTAĞA SAHİBİZ"

La Presse'nin haberinde, ziyaretin yalnızca kültürel yönüne değil, Türkiye ile Kanada arasında varılan stratejik uzlaşmaya da geniş yer ayrıldı.

Bir Kanada başbakanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ikili resmî ziyaret kapsamında Carney, perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İki lider, savunma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen yeni bir stratejik ortaklık konusunda uzlaştı.

Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak açıklamada Türkiye'nin Kanada açısından taşıdığı önemi şöyle anlattı:

"Amacımız kendi kendine yeterlilik değil, kolektif dayanışmadır. İşte bu yüzden Kanada, her ikimiz için de yeni fırsatlar oluşturan güvenilir ortaklarla daha sıkı bağlar kuruyor. Ve Türkiye'de olağanüstü bir ortağa sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Carney'yi "değerli bir dost" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca gelecekte iş insanlarından oluşan bir ticaret heyetiyle Kanada'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

ABD'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İSTEYEN KANADA'NIN ROTASINDA TÜRKİYE VAR

Kanada basını, Carney'nin Ankara ziyaretini Ottawa yönetiminin dış ticaret politikasındaki değişimle de ilişkilendirdi.

La Presse'ye göre Kanada Başbakanı, ülkesinin ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını azaltmak ve ticaret ortaklarını çeşitlendirmek amacıyla Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye yöneldi.

Ankara'da varılan uzlaşmanın, önümüzdeki haftalarda iki ülke arasında serbest ticaret müzakerelerinin başlamasının önünü açması bekleniyor.

Savunma ve enerji alanlarında daha yakın iş birliği hedeflenirken, Türkiye'nin Kanada'nın yeni ekonomik ortaklık arayışında önemli bir yer edindiği aktarıldı.

TÜRK HAVA YOLLARI DA MASADAYDI! UÇUŞ SAYILARI ARTACAK

Carney'nin İstanbul temaslarında ekonomi ve havacılık sektörü de öne çıktı.

Kanada Başbakanı, Türk Hava Yolları temsilcilerinin de aralarında bulunduğu iş dünyası ve yatırım şirketlerinin yetkilileriyle görüştü.

Ziyaret kapsamında Türk ve Kanadalı yetkililer, iki ülke arasındaki hava ulaşımını genişletecek yeni bir anlaşmayı resmiyete döktü.

Anlaşmanın, Türkiye ile Kanada arasındaki doğrudan uçuş sayısının zaman içinde neredeyse iki katına çıkarılmasına imkan sağlayabileceğinin altı çizildi.

TARİHİ ZİYARET İSTANBUL'DA SONA ERDİ

Carney'nin Kariye Camii ziyareti sırasında kısa süreli renkli anlar da yaşandı.

Camiden ayrıldığı sırada Kanadalı bir turist, Başbakan'a Edmonton Oilers hokey takımının sloganıyla seslendi.

Gençliğini Edmonton'da geçiren Carney ise taraftara takımın bu sezon iyi durumda olduğunu söyleyerek karşılık verdi.

Üç günlük programını tamamlayan Kanada Başbakanı'nın bugün Ottawa'ya dönmesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Mark Carneynin Kariye Camii ziyareti! Arkasındaki mesaj ortaya çıktı

EMİNE ERDOĞAN'DAN ANLAMLI ZİYARET

Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı'nın eşi Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanada'nın Okyanus Özel Temsilcisi ve Kanada Başbakanı'nın değerli eşi Sayın Diana Fox Carney Hanımefendi ile İstanbul'da buluşmaktan memnuniyet duydum. Birlikte Sıfır Atık Vakfımızı ziyaret ederek bu anlayışı toplumun her kesimine ulaştırmak ve sürdürülebilir yaşamı kalıcı bir kültüre dönüştürmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık. Sıfır Atık Sanat Yarışması'nda dereceye giren eserleri inceledik, her birinin ardındaki ilham verici hikayeleri dinledik. Sanat ve Tasarım Atölyelerinde ise sıfır atık ve ileri dönüşüm eğitimi alan çocuklarımızın üretim heyecanına ortak olduk."

Ayrıca Carney'nin ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladığını belirten Erdoğan, "Ortak evimiz dünyanın korunmasına yönelik gayretlerimize güç veren Sayın Carney'ye gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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