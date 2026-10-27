Kanada'dan Avrupa'ya uzandı! Yeni varyant Türkiye'nin komşusunda! Uzmanlar uyardı

Kanada'da tespit edilen ve ABD ile Avrupa'da yayıldığı bildirilen PJ.2.1 adlı yeni koronavirüs varyantı için Rusya'dan uyarı geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kanada'da ilk kez tespit edilen ve ardından ABD ile Avrupa'da görülen PJ.2.1 koronavirüs varyantının Rusya'ya da ulaşmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşan bilim insanları, yeni varyantın kısa süre içinde ülkeye ulaşabileceğini veya halihazırda fark edilmeden dolaşımda olabileceğine dikkat çekti.

Kazan Federal Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi Yöneticisi Albert Rizvanov, "koronavirüsün yeni varyantları ülkeler arasında birkaç gün içinde yayılabiliyor" dedi.

Kanadadan Avrupaya uzandı! Yeni varyant Türkiyenin komşusunda! Uzmanlar uyardı

YENİ VARYANT TEHLİKELİ Mİ?

İlk kez Mayıs 2026'da tespit edilen PJ.2.1 varyantı, virüsün insan hücrelerine girişinde rol oynayan spike proteinindeki çok sayıda değişiklik nedeniyle araştırılıyor.

Bilim insanları, varyantın insan hücrelerindeki ACE2 reseptörüne bağlanma ve bağışıklık sisteminden kaçma özelliklerini inceliyor.

Rizvanov'a göre mevcut veriler, PJ.2.1'in dolaşımdaki diğer koronavirüs varyantlarından daha tehlikeli olduğuna işaret etmiyor.

AŞI VE TESTLER İÇİN YENİ İNCELEME ÇAĞRISI

Gamaleya Merkezi Bilimsel Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının PJ.2.1'e karşı etkinliğinin laboratuvar ortamında araştırılması gerektiğini söyledi.

Gintsburg, aşı sonrasında oluşan antikorların yeni varyantı etkisiz hale getirme kapasitesinin test edilmesini istedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Andrey Pozdnyakov ise virüsün antijen yapısındaki değişikliklerin hızlı testlerin duyarlılığını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Pozdnyakov, bu nedenle PCR testlerinin önemine işaret ederek varyantın yaygınlığının genetik izleme çalışmalarıyla belirlenebileceğini kaydetti.

RUSYA'DA 635 BİNDEN FAZLA VAKA KAYDEDİLDİ

Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahını Denetleme Servisi (Rospotrebnadzor), 2026'nın 42. haftasında 635 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu, grip ve COVID-19 vakası kaydedildiğini açıkladı.

Kurum ayrıca XFG olarak bilinen ve "Stratus" adıyla anılan koronavirüs varyantının Ocak 2025'ten beri izlendiğini paylaştı.

Yetkililer, ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri yaşayan kişilere sağlık kuruluşlarına başvurma çağrısında bulundu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala