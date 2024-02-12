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    • Kanser teşhisi konan ABD Savunma Bakanı Austin yeniden hastaneye kaldırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kanser teşhisi konan ABD Savunma Bakanı Austin yeniden hastaneye kaldırıldı
    ABD, ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aralık ayında prostat kanseri teşhisi konan ve ameliyat olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yeniden hastaneye kaldırıldı. Austin'in geçirdiği operasyon Başkan Biden'a geç haber verilmiş ve bu durum dünyada da manşet olmuştu.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından ameliyat olan ve Ocak ayının sonlarında yeniden görevine dönen 70 yaşındaki Austin’in “acil bir mesane sorunu” nedeniyle dün yerel saatle 14.20’de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    TEDAVİSİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜRÜYOR

    Pentagon’dan yapılan açıklamada, Virginia eyaletindeki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde yapılan testler sonucu Austin’in yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü aktarılırken, Savunma Bakanı'nın görevlerini Yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği kaydedildi. Bakan Austin’in hastanede ne kadar süre kalacağı ise duyurulmadı.

    Austin’in doktorları, prostat kanseri olan Austin’in yaşadığı mesane sorununun iyileşme sürecine etki etmesinin beklenmediğini vurgulayarak, “Hastalığın seyri mükemmel gidiyor” dedi.

    Kanser teşhisi konan ABD Savunma Bakanı Austin yeniden hastaneye kaldırıldı

    ARALIK AYINDA AMELİYAT OLMUŞTU

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri tedavisi için geçtiğimiz yıl 22 Aralık’ta ameliyat olmuştu. Austin, 1 Ocak'ta ise, “şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil” farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmış ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilmişti. İki hafta boyunca hastanede kalan Austin, tedavisinin ardından 15 Ocak’ta taburcu olmuştu.

    BIDEN'DAN GİZLEMİŞLERDİ

    Pentagon, Austin’in geçirdiği bir operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını geç  açıklamıştı. Ancak, Austin’in hastaneye kaldırılmasının ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gizlendiği ortaya çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ABDABD Savunma BakanlığıPentagon
    Haberler > Dünya > Kanser teşhisi konan ABD Savunma Bakanı Austin yeniden hastaneye kaldırıldı
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