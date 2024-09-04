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Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles için sarayda cenaze töreni hazırlıklarına başlandı

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Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles için sarayda cenaze töreni hazırlıklarına başlandı

Dünya Haberleri

Tahta çıktıktan sonra kansere yakalanan 75 yaşındaki İngiltere Kralı Charles'in durumunun iyiye gittiği açıklandı. Sarayın, tüm bu gelişmelere rağmen cenaze töreni hazırlıklarına başlaması kamuoyunun dikkatini çekti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalanmasının ardından sarayda yeni bir hareketlilik başladı. Tahta çıktıktan sonra hastalanan 75 yaşındaki kralın durumu iyiye gitse de sarayda her ihtimale karşı hazırlıklar yapılıyor.

Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles için sarayda cenaze töreni hazırlıklarına başlandı - 1. Resim

SARAY YETKİLİLERİ TETİKTE BEKLİYOR

Saraya yakın kaynaklar, "Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta. Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir ihtimal olduğunu bilecek kadar pratikler.” ifadelerini kullandı.

Charles’ın, Kraliyet görevleri için halkın karşısına çıkmaya devam ettiği ancak sürelerin kısaldığı öğrenildi. Charles'ın bu etkinliklere helikopterle gittiği belirtildi.

Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles için sarayda cenaze töreni hazırlıklarına başlandı - 2. Resim

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BAŞLADI

Kral Charles'ın hastalığı ilerlediği için görevlerin de ağır gelmeye başladığı öğrenildi. Kral'ın giderek kötüleşmeye başlamasının ardından cenazesine dair detaylar için saray görevlileri çalışmaya başladı.

Cenaze programı "Menai Köprüsü Operasyonu" başlatıldı.

İngiltere tahtında oturan hükümdarların cenazelerine kod adı veriliyor. Londra Köprüsü Operasyonu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze planının adıydı. Plan, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu.

Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles için sarayda cenaze töreni hazırlıklarına başlandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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