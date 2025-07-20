İşgal ordusunun hedefi kilise oldu, Papa isyan etti!

Gazze’de yüzlerce sivilin sığındığı Katolik kilisesine düzenlenen saldırı sonrası Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo sessizliğini bozdu. İsrail’in saldırısını “barbarlık” olarak nitelendiren Papa, uluslararası topluma insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi. İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta bir Katolik kilisesine düzenlediği saldırının ardından konuşan Papa, “Bir kez daha savaşın barbarlığına derhal son verilmesini ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını istiyorum” dedi.

Papa, Angelus duasının ardından yaptığı açıklamada, Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'dan seslendi. “Sivillerin korunması ve ibadethanelere saygı gösterilmesi gerektiğini” vurgulayan Papa, özellikle uluslararası topluma ve taraflara insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

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600 KİŞİ SALDIRI ANINDA KİLİSEYE SIĞINMIŞTI

Saldırıya uğrayan Kutsal Aile Kilisesi, çoğu çocuk olan yaklaşık 600 yerinden edilmiş Filistinliyi barındırıyordu. Aralarında özel ihtiyaçları olanların da bulunduğu sivil grupların hedef alınması, uluslararası tepkilere yol açmıştı.

Kiliseye yapılan saldırının, Gazze'deki sivil halk ve ibadet yerlerine yönelik artan askeri operasyonlara “yeni ve vahim bir örnek” olduğunu söyledi.

Papa açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Uluslararası toplumu insancıl hukuka riayet etmeye ve sivilleri koruma yükümlülüğünün yanı sıra toplu cezalandırma, ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin yasaklanmasına saygı göstermeye çağırıyorum.”

İsrail ordusu, Pazar günü Gazze Şeridi’nin merkezindeki sivillere yönelik yeni bir tahliye emri yayımladı.