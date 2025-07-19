"Açlık silahı" yine can aldı! İşgal ordusu yine insani yardım bekleyenleri vurdu, çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo ve 'açlık' politikası yine can aldı. Han Yunus'ta yetersiz beslenme nedeniyle 3 aylık Fadi en-Neccar vefat etti. İsrail'in insani yardım bekleyenlere yaptığı saldırıda bugün 89 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de açlık çocukları kırıp geçiriyor. Gazze'de "yetersiz beslenme" nedeniyle 3 aylık bir bebek daha öldü. Bir lokma ekmek peşinde olan Filistinlilerin üstüne ateş açan İsrail, çok sayıda Filistinliyi katletti.

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3 AYLIK FADİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle kentteki gıda ve ilaç sıkıntısı, her gün bir can alıyor. Han Yunus'ta yetersiz beslenme nedeniyle 3 aylık Fadi en-Neccar isimli bebek vefat etti. Açlıktan derisi kemiklerine yapışan Fadi'nin naaşı, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 36'sı insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

YARDIM BAHANELİ "ÖLÜM TUZAKLARI"

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelendirilen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısında 5 Filistinli öldü, kentin farklı yerlerinin bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİ VE GAZZE KENTİ

Kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de toplanan Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, yaralananlar oldu, 1 kişi de kentin batısındaki saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evin çatısını ve kentin merkezindeki bir apartman dairesini hedef alan iki saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında fakülte çevresindeki 8. Cadde'de hayvanlar tarafından çekilen bir aracın hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan hedef alındı, 5 Filistinli öldü.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 12 Filistinli hayatını kaybetti.

​​İsrail askerlerinin, Gazze'de işgal ettiği Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.