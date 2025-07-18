Çaresiz anne ne yapacağını şaşırdı! 5 yaşındaki çocuğu için çağrıda bulundu

5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka ve 5 aylık kardeşi Habibe, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi’nde yaşayan çocukların annesi İsrail saldırıları ve yetersiz sağlık koşullarının gölgesinde çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor. Çocukların fotoğrafları ise yürekleri parçalıyor.

Abdullah, kemik yumuşaması ve göğüs kafesi deformasyonu nedeniyle nefes almakta zorlanıyor ve yürüme yetisini kaybetmiş durumda.

Ailenin en küçük çocuğu Habibe ise yaşadığı zehirlenme sonucu karaciğer büyümesi, karın şişliği ve ağır beslenme bozukluğu yaşıyor.

Anne, daha önce karaciğer ve dalak büyümesi nedeniyle hayatını kaybeden bir oğlunun ardından iki çocuğunu da kaybetmekten endişe ediyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın hali ise yürek parçalıyor.

Ebu Zerka ailesi, sıcak hava, açlık ve ilaç yetersizliği içinde Han Yunus kentindeki çadırlarında hayatta kalma mücadelesi verirken, çocukların yurt dışında tedavi edilmesi için acil yardım çağrısında bulunuyor.