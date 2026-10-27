Kaybedeceğini anlayan Netanyahu'dan sinsi tuzak! "2022 taktiğini kullanacak"

İsrail'de 53 yılın en yüksek katılım oranına sahne olan genel seçimlerde iktidarını kaybetme korkusu yaşayan Başbakan Binyamin Netanyahu, sandıktan kaçamayacağını anlayınca çareyi skandal suçlamalarda buldu. Rekor katılımla birlikte Meclis çoğunluğunu kaybetme riskiyle yüzleşen Netanyahu, Arap seçmenleri ve muhalefeti hedef alarak "Seçimleri çalmaya çalışıyorlar" hezeyanıyla seslendi.

Özetle Kaydet a- | +A

İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimler, sandıklardaki usulsüzlük iddiaları ve gözaltıların gölgesinde devam ediyor.

Rekor seviyeye ulaşan seçmen katılımı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden hükümet kurma hesaplarını da tartışmaya açtı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre saat 14.00 itibarıyla katılım yüzde 44,9'a ulaştı. Yaklaşık 3 milyon 290 bin seçmenin oy kullandığı bu oran, aynı saat için kayıtların tutulmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

2022 seçimlerinde aynı saatte katılım yüzde 38,9 olmuştu.

Kaybedeceğini anlayan Netanyahudan sinsi tuzak! Sandık başında kriz çıktı

ABD BASINI: NETANYAHU İÇİN KÖTÜ HABER

ABD merkezli Axios, rekor katılımın Netanyahu açısından olumsuz bir gelişme olabileceğini yazdı.

Barak Ravid imzalı analizde, seçime katılımın artmasının Netanyahu'nun liderliğindeki blokta yer alan bazı küçük partilerin seçim barajının altında kalması riskini artırabileceği ifade edildi.

Mevcut senaryonun gerçekleşmesi halinde Netanyahu'nun 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşması zorlaşabilir.

Axios ayrıca Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde katılımın yükselmesinin Arap partilerinin parlamentodaki sandalye sayısını artırabileceğine işaret etti.

ABD basını "Netanyahu'nun yeniden hükümet kurup kuramayacağına ilişkin hesaplarda Arap seçmenlerin tercihleri daha önemli hale geldi." yorumunda bulundu.

İsrail'de anketlerde önde gözüken ve seçimleri kazanması beklenen eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot oyunu kullandı.

NETANYAHU'NUN YENİ KORKUSU

Katılım oranlarının yükselmesiyle birlikte Netanyahu, özellikle Arap seçmenlerin sandığa gitmesine ilişkin açıklamalarını sertleştirdi.

İsrail Başbakanı, yayımladığı mesajda, "Güneydeki Arap topluluğu arasında seçmen katılımı çok yüksek ve bizim de katılımımızın çok yüksek olması gerekiyor" dedi.

Netanyahu, destekçilerine seslenerek "Bu mücadeleyi, Yahudi devletine son vermek isteyen sol ve Arap partilerinin eline bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Seçim günü paylaşılan bir başka mesajında ise muhalefeti hedef alan Netanyahu, "Onların seçimleri bizden çalmaya çalıştıklarını öğrendik" iddiasında bulundu.

Netanyahu ayrıca "Müslüman Kardeşler destekçilerinin" oy verme merkezlerine baskın düzenlediğini ve seçimleri çaldığını ileri sürdü.

Ayrıca İsrail Başbakanı, destekçilerini sandığa gitmeye çağırırken, "Şu anda kutlama yok! Kutlama, pasta, sandviç, hiçbir şey yok! Plaj yok, mangal yok, hiçbir şey yok!" diyerek seçmeni sandığa davet etti.

Kaybedeceğini anlayan Netanyahudan sinsi tuzak! Sandık başında kriz çıktı

ARAP SEÇMENLERİN BULUNDUĞU SANDIKLARDA SİNSİ TUZAK

Netanyahu'nun suçlamalarının yanı sıra Arap nüfusun yaşadığı bölgelerdeki oy verme işlemlerine ilişkin şikayetler de gündeme geldi.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi Adalah, Arap yerleşimlerinde bulunan sandıklarda sistematik gecikmeler yaşandığı yönünde bildirimler aldığını Haaretz'e açıkladı.

Mansur Abbas'ın liderliğindeki Birleşik Arap Listesi ise bazı parti aktivistlerinin gözaltına alınması ve çeşitli Arap yerleşimlerinde oy pusulalarının kaldırıldığı veya tahrip edildiği iddiaları üzerine Merkez Seçim Komisyonu'na şikayette bulundu.

Negev bölgesindeki bazı sandık merkezlerinde seçmenler uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ynet'in haberine göre Rahat'ta bir sandık merkezinin yakınında kavga çıktı. Segev Şalom'daki bir oy verme merkezinde ise seçmenler saatlerce kuyrukta beklediklerini anlattı.

Kaybedeceğini anlayan Netanyahudan sinsi tuzak! Sandık başında kriz çıktı

SANDIKLARDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER İDDİASI

Seçim günü yalnızca Arap partilerinden değil, farklı siyasi gruplardan da usulsüzlük şikayetleri geldi.

Sivil seçim gözlemcileri, bazı sandık görevlileri ve parti temsilcilerinin kurallara aykırı biçimde seçmen sayısını takip etmeye çalıştığına ilişkin bildirimler aldıklarını açıkladı.

Yashar Partisi, bazı merkezlerde kendilerine ait oy pusulalarının kaldırıldığı, zarar gördüğü veya geçersiz sayılmalarına yol açabilecek şekilde işaretlendiği yönündeki şikayetleri seçim makamlarına taşıdı.

Naftali Bennett'in Birlikte Partisi de kuzeydeki bir yerleşimde seçmenlerin Elector uygulaması üzerinden takip edildiği iddialarıyla Merkez Seçim Komisyonu'na başvurdu.

Haaretz'e göre sivil gözlemciler, ultra-Ortodoks toplulukların yaşadığı bölgelerde Haredi Halk Partisi'ne ait pusulaların kaldırıldığı veya diğer partilerin pusulalarının altına gizlendiği 23 olay bildirdi.

Öte yandan Merkez Seçim Komisyonu, bazı pusulaların tahrip edildiğine ilişkin ilk ihbarları doğrulayan bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Şikayetlerin tamamı kanıtlanmış usulsüzlük olarak değerlendirilmedi.

HAARETZ: NETANYAHU SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ İÇİN HAZIRLIK YAPTI

İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi halinde sonuçlara itiraz etmek amacıyla önceden bir kampanya hazırladığı iddiasını gündeme taşıdı.

Gazetenin haberine göre, "Arap seçmenleri gözlemlemek ve görüntülemek için milyonlarca şekel harcandı. Arapların yaşadığı bölgelerde özel ekipler oluşturuldu. Elde edilen kayıtların, seçim sonuçlarına itiraz etmek amacıyla kullanılması planlanıyor."

Haaretz, Netanyahu'nun muhtemel bir seçim yenilgisinin ardından hile iddialarını gündeme getirmeye hazırlandığını öne sürdü.

Haberde, Netanyahu'nun 2022 seçimlerinde de oyların çalındığı yönünde suçlamalarda bulunduğuna dikkat çekildi.

MUHALEFET LİDERİNE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Seçim gününde güvenlik endişelerine neden olan bir olay da Tel Aviv'de yaşandı.

Demokratlar Partisi, liderleri Yair Golan'a bıçak taşıyan bir kişinin tehditkar biçimde yaklaştığını ve güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail polisi ise şüphelinin Golan'ı doğrudan tehdit ettiğinin tespit edilmediğini, ancak üzerinde bıçak bulunduğu için gözaltına alındığını açıkladı.

Hayfa'da Likud Partisi mensupları ile Demokratlar Partisi aktivistleri arasında tartışma yaşanırken, Rahat'ta da bir sandık merkezi yakınında kavga çıktı.

Kaybedeceğini anlayan Netanyahudan sinsi tuzak! Sandık başında kriz çıktı

GOLAN NETANYAHU'YU SUÇLADI

Bıçaklı saldırı girişimine uğrayan İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da "Saldırı girişiminin arkasında Netanyahu'nun neden olduğu kutuplaşma ve nefret iklimi var. Kışkırtma ve şiddet bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." dedi.

ARAP PARTİSİNDEN NETANYAHU'YA SERT MESAJ

Filistinli vatandaşları temsil eden Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin, seçim günü Netanyahu hükümetini hedef aldı.

Cebbarin, "Netanyahu hükümetini bugün siyasi tarihin çöplüğüne göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Filistinli tutukluların bulunduğu bir cezaevinin önünden yayımladığı videoda seçmenlerden destek istedi.

Ben-Gvir, "Yahudi Gücü Partisi'ne oy verin, Filistinlilerin hayatını cehenneme çevirmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN İKTİDAR HESABI SANDIKTAN ÇIKACAK

İsrail'de oy verme işlemlerinin yerel saatle 22.00'de tamamlanması planlanıyor. Sandıkların kapanmasının ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala