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Kenya'da 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada

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Kenya’nın başkenti Nairobi’de yaklaşık 18 katlı olduğu değerlendirilen inşaat halindeki bina çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtilirken, binanın kullanım izninin bulunmadığı ve çökmeden önce çatlakların görüldüğü öne sürüldü.

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Kenya’nın başkenti Nairobi’de inşaatı devam eden çok katlı bina çöktü. Eastleigh bölgesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 18 katlı olduğu değerlendirilen bina enkaza dönüşürken, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği bildirildi.

İnternette paylaşılan görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü ve çevreyi yoğun toz bulutlarının kapladığı görüldü. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, çevredeki yüksek binalar nedeniyle enkaza erişmekte güçlük yaşadı. Polis, enkazdan bir kadının kurtarıldığını ve başka bir kadının sesinin duyulduğunu açıkladı.

Kenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada
Başlık ResmiKenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada

“BİNANIN KULLANIM İZNİ YOK”

AFP'nin haberine göre Nairobi Valisi Johnson Sakaja, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu belirterek binanın kullanım izin belgesinin bulunmadığını söyledi. Sakaja, bu durumun can kayıplarına yol açmış olabileceğini ifade etti.

Kenya Mühendisler Enstitüsü Başkan Yardımcısı John Ogallo ise binanın çökmeden önce bazı hasar belirtileri gösterdiğine ilişkin ifadeler bulunduğunu aktardı. Ogallo, çevredekilerin binada çatlaklar gördüğünü söylediğini belirterek yanlış malzeme kullanımının ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada
Başlık ResmiKenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada

DENETLENEN BİNALARIN YÜZDE 87’Sİ STANDARTLARA UYMADI

Kenya Ulusal Bina Denetleme Kurumunun raporuna göre, geçen yıl ülke genelinde denetlenen binaların yüzde 87’si standartları karşılamadı veya gerekli onaylara sahip değildi.

Kenya Mühendislik Teknolojisi Enstitüsü Başkanı Bibiye Mahmoud da inşaatların uzmanlar tarafından denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak sektörde hesap verebilirlik sorunu yaşandığını savundu.

Nairobi’de özellikle Eastleigh bölgesinde hızlı bir yapılaşma yaşanırken, bina güvenliği uzun süredir endişe konusu. Kenya Kamu Politikası Araştırma ve Analiz Enstitüsünün verilerine göre, kentte 2009-2019 döneminde 86 bina çöktü ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Nairobi’de tamamlanan bina sayısı 2022’de 20.025 iken geçen yıl 25.090’a yükseldi. Kentteki hızlı yapılaşma, inşaat standartları ve denetimlere ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Kenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada
Başlık ResmiKenyada 18 katlı bina yerle bir oldu! Facia anbean kamerada
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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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