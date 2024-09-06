Kenya'da korkunç olay! 16 öğrenci yangında hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kenya'da bir okulda çıkan yangın yürek dağladı. Okulda bulunan öğrencilerden 16'sı hayatını kaybederken 14 öğrenci de ağır yaralandı.
Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, basına yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bir okulda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.
Çıkan yangında 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Onyango, 14 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtti.
Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
Düzenleyen: Giray Topçular - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı