Kerkük'te seçime hile karıştı

20 Aralık 2023 06:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 06:31

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkmen şehri Kerkük’te sandığa giden binlerce Türkmen’e oy kullandırılmadı. Türkmen kanaat önderlerinden Ahmed Muratlı, 15 sandalyeli Kerkük Meclis seçimlerine şaibe karıştığını söyledi. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü de “Resmî kayıtlara göre Kerkük’te 300 bin korsan seçmen var. Seçim öncesi bu konuda alınan resmî karara rağmen kütük yoklaması ve yeni seçmen listesi hazırlanmadı. Ortaya çıkan tablo, 30 yıllık Kerkük’ü Türksüzleştirme planının devamıdır” şeklinde konuştu.

ÜÇ MİLYON TÜRKMEN YOK SAYILIYOR

Irak Türkmenlerinin önemli isimlerinden ITC Eski Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı “Sadece Altınköprü’de yüzlerce Türkmen oy kullanamadı. Kerkük’te binlerce Türkmen de geldiği sandıklardan ‘Parmak izi sisteminde arıza var’ denilerek boş gönderildi. Mevcut tabloya göre sadece iki Meclis üyesi çıkarabiliyoruz. Kerkük’te 250 bine yakın Türkmen var. Sandığa yansıyan oy yüzdesi ise 45’ler düzeyinde. İnsanlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren seferber oldu ancak sandık oyunu ile iradeleri boşa çıkarıldı. Bu oran Kürtlerde yüzde 75, Araplar da ise 70’ler civarında. Bu tablo bize oynanan oyunun göstergesi. Bize açıkça ‘Üç milyon Türkmen’i yok sayıyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Ahmet Muratlı’ya göre, Türkmenlere ait binlerce parmak izi kasıtlı olarak sisteme kaydedilmedi ve Bağdat’a gönderilmedi. Sistemde yapılan hile de tabloya olumsuz yansıdı ve sayıları binlerle ifade edilen Hristiyanlar ile Irak’ın en büyük etnik topluluğu Türkmenler eşitlendi. Çünkü Hristiyanlara doğrudan bir üye hakkı verilirken Türkmenler bu tabloya göre iki Meclis üyesi çıkarabiliyor.

TÜRKİYE’Yİ SINIRLANDIRMA HAMLESİ

Kerkük’te meşru dağılım ölçeğinde Türkmenlerin vali olmayı çoktan hak ettiğini hatırlatan Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü “Daha önceleri hile oy sayım süreçlerinde yapılırdı. Bu sefer bizi ön aşamada önümüze barikat çekildi. Seçim öncesi bakanlık özellikle Kerkük’te 300 bin korsan seçmen olduğunu belirtti ve kütük kayıtlarının yenilenmesini istedi. Bu karar savsaklandı ve seçime Kerkük’e korsan olarak taşınan Kürt ile kısmen Arap seçmenlerin katılımı ile gidildi. Irak’ta 1991 yılında başlayan ambargo ile getirilen gıda karnesi bu konuda belirleyici unsur olarak gösterildi. Ayrıca alınan resmî karara göre seçmen belirlemede 1957 sayımının baz alınması gerekiyordu. Bunların hiçbiri uygulanmadı. Çünkü Kürt kanadı bütün gücüyle bastırdı ve seçimlere bu karmaşık durumda gidildi. Bir de sandık başı oyunları devreye girince biz 250 bin civarında olan seçmenlerimizin yarısının dahi oy kullanmasını sağlayamadık. Şu an bu durumla ilgili Seçim Komiserliğine gerekli itirazlar yapıldı, görüşmeler devam ediyor. Seçimde Türkmen iradesine konulan ipotek aslında Türkiye’yi bölgede sınırlandırma planının parçası. Özellikle Basra’dan Anadolu’ya ve oradan Avrupa’ya çekilecek ticaret koridoru bu noktada büyük önem taşıyor. Yine teröre karşı yürütülen operasyonlar ve artan Türkiye etkisi de bu noktada önem arz ediyor” beyanında bulundu.

TÜRKMENLER 2 SANDALYE KAZANDI

Bu arada dün açıklanan sonuçlara göre 15 sandalyeli Kerkük İl Meclisi seçimlerinde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Türkmen Cephesi 72 bin 281 oy alarak 2 sandalye kazanırken, KYB 5, Arap Koalisyonu 3, KDP 2, Arap Kaide 2 ve Arap İtikâfı 1 ve Hristiyan kotası da 1 sandalye elde etti.