Kerkük’ün kader oylaması, Irak yllar sonra seçime gitti

19 Aralık 2023 02:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 02:20

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Irak, sonuncusunu 2013’te yaptığı, terör olayları ve işgal sebebiyle ertelenen vilayet meclisi seçimlerini gerçekleştirdi. Türkmen şehri Kerkük de 18 sene aradan sonra seçime giden vilayetlerden biri oldu. İl Meclisindeki 16 sandalye için 248 aday yarıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında kalan ve herhangi bir bölgeye bağlı olmayan 15 vilayette yapılan seçimlere 250’den fazla siyasi parti ve 30’dan fazla koalisyon katıldı. Toplamda 17 milyon kayıtlı seçmene sahip Irak’ta 5 bin 904 aday yarıştı. Vilayet meclisindeki sandalye ve aday sayısı itibarıyla rekabetin en yüksek olduğu ilk üç vilayet Bağdat, Ninova ve Basra oldu.

TÜRKMENLER BİRLEŞTİ

Irak seçiminin en kritik noktası en son 2005 yılında mahallî seçim yapılan Kerkük oldu. Irak Türkmen Cephesi (ITC) önderliğinde Türkmen siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi, Kerkük’te Türkmenler açısından temsil görevini üstlendi. Irak Türkmen Cephesi altında seçime tek liste ile giren Türkmenler beş Meclis üyeliği bekliyor. Irak Türkmen Cephesi Yöneticilerinden Kutlu Yayçılı, hedeflerinin Kerkük Valiliği ya da Meclis Başkanlığı olduğunu söyledi ve bu seçim hem Türkmenler hem de Irak ve Kerkük için kader seçimi olduğunu vurguladı.

Yayçılı, Kerkük’te Türkmenlerin seçime olağanüstü ilgi gösterdiğini ve Türkmeneli’nin başkenti olan Kerkük üzerinde oynanan oyunları bozacaklarını belirtti. Seçimi şölen havasında yaşadıklarını ve Kerkük’ün Türkmen bayrakları ile donatıldığını ifade eden Kutlu Yayçılı “100 bine yaklaşan bir Türkmen katılımı hedeflediğimiz seçimden istediğimiz sayıyı büyük oranda yakaladık. Şimdi çıkan tabloya göre dağılım yapılacak ve sonrasında siyasi-idari yapı yeniden şekillenecek. Biz Kerkük’te valiliği almayı istiyoruz. Vali yardımcılığı ya da Meclis Başkanlığında temsil edilmek de Türkmenlerin hakkı” değerlendirmesini yaptı.

SABOTE ETMEK İSTEDİLER

Irak Türkmen Cephesi Meclis üyeliği adaylarından Mehmet Seman Ağaoğlu da seçimi ve sonrasında şekillenecek siyasi-idari süreci sabote etme amaçlı girişimlerin olabileceği uyarısında bulundu. Hiçbir illegal girişime izin vermemekte kararlı olduklarını kaydeden Ağaoğlu “18 Aralık Türkmenler açısından tarihi bir gün. Biz Türkmenler olarak medeni, hukuki edeni ölçüler dahilinde sandığa giderek irade beyanında bulunduk. Ancak bazı haricî hesaplar ve onların yerli işbirlikçileri Kerkük’ü karıştırmak isteyebilir. Korsan referandumu ve o kanlı süreci yeniden yaşatmak adına sahaya inebilirler. Irak makamları bu konuda her türlü tedbiri almak zorunda. Barzani-Talabani cephesi seçimi bir intikam aracı olarak nitelendirdi. Kerkük bir defa daha referandum ve bölücü kıskaca alınmamalı. O kabul yeniden dönmemeli” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Irak’ın ABD işgalinden sonra Kerkük’te demografik yapı bozulmak istendi. Tapu kayıtları yağmalandı, mezar taşları kırıldı. Kürt partiler kentte hakimiyet kurdu. Şehri “Kürtleştirme politikaları”, 2017’nin ardından “Araplaştırma politikaları”na döndü. Mesut Barzani 2017’de sözde “bağımsızlık referandumu” yapmak istedi. Bunun üzerine Merkezi hükümet Kerkük’e girerek Peşmerge varlığına son verdi. Peşmerge eylül ayında tekrar Kerkük’e girmek istediyse de tepkiyle karşılaşınca cesaret edemedi. Seçim bu bakımdan Kerkük’te Türkmen varlığının tescili anlamı taşıyor.