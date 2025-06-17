Kiev alev alev! Zelenskiy: Rusya’nın saldırısında 14’ten fazla ölü var!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehrin hedef alındığını, saldırılar sonucunda 14’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, en az 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus saldırılarında başta Kiev, Odessa ve Zaporijya en ağır darbeyi alan bölgeler arasında. Sosyal medya hesaından açıklama yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında ülke genelinde en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"KİEV'E YAPILAN EN KORKUNÇ SALDIRILARDAN BİRİ"

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde başkent Kiev başta olmak üzere Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

ARALARINDA ABD VATANDAŞI VAR

Yetkililer, saldırıda öldürülen ABD vatandaşının şarapnel tarafından vurulan 62 yaşındaki bir adam olduğunu söyledi.

Rusya’nın toplamda 440’tan fazla İHA ve 32 füze ile saldırdığını bildiren Zelenskiy, “Kiev’e yapılan en korkunç saldırılardan biri (oldu)” dedi.

KİEV'İN 8 SEMTİNDE YIKIM

Zelenskiy, başkent Kiev’in 8 ayrı semtinde ağır hasar meydana geldiğini ve çok sayıda binanın enkaz haline geldiğini açıkladı. Enkaz altındaki insanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ODESSA VE ZAPORİJYA DA HEDEFTEYDİ

Odessa kentinde de saldırıların büyük yıkıma neden olduğu belirtilirken, Zaporijya bölgesinde gece boyunca alarm durumunun sürdüğü ifade edildi. Zelenskiy, "Saldırılar hâlâ durmadı, kurtarma ekiplerimiz sahada" dedi.

"PUTİN SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Ukrayna lideri Zelenskiy, açıklamasında saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Putin bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü" ifadelerini kullandı.