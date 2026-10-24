Kim'in gizli rota planı: Kore Yarımadası'nda satranç tahtası yeniden kuruluyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in sınır kenti Dandong'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tamamlandıktan 12 yıl sonra açılan devasa köprüden geçen Kim'in, Çinli üst düzey yetkililerle temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile olası zirve öncesi Pekin'e yaptığı bu hamle bölgedeki diplomatik dengeleri hareketlendirdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in sınır kenti Dandong'a önceden duyurulmayan bir günlük gizemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Çin devlet medyasının aktardığı bilgilere göre Kim, Cumartesi günü ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü. Ziyaretin resmi amacı açıklanmazken, zamanlaması ve kullanılan güzergah dikkat çekti.

12 YIL BEKLEYEN KÖPRÜ İLK KEZ KULLANILDI

Kim Jong-un'un Çin'e geçişinde, yapımı 2014 yılında tamamlanan ancak Kuzey Kore tarafındaki bağlantı yolları ve gümrük tesisleri eksikliği nedeniyle 12 yıldır kapalı tutulan Yeni Yalu Nehir Köprüsü'nü kullandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta resmi olarak açılan köprü, diplomatik olarak izole durumdaki Pyongyang ile en büyük ticaret ortağı Pekin arasındaki ekonomik bağları güçlendiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

PEKİN TEMASLARI VE ZİRVE TRAFİĞİ

AFP'nin haberine göre; ziyaret sırasında Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping veya Başbakan Li Qiang arasında doğrudan bir görüşme yapıldığına dair resmi haber ajansı Xinhua'da bir bilgi yer almadı. Ancak haberde, Pekin'in üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning ve Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi'nin Kim'e eşlik ettiği, Wang Huning'in gezi sonunda Kim'i köprüden uğurladığı kaydedildi.

Çin tarafı, ziyaretin "ikili dostluğu pekiştirmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve stratejik koordinasyonu artırmak" açısından kritik olduğunu vurguladı.

Güney Koreli yetkililer ve bölge uzmanları, bu sürpriz ziyaretin arkasında geniş çaplı bir diplomatik satranç olduğunu düşünüyor. Kasım ayında Şenzhen'de düzenlenecek APEC Zirvesi öncesinde, Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir zirve gerçekleşebileceği spekülasyonları yapılıyor. Uzmanlar, Kim'in bu hamleyle muhtemel Trump zirvesi öncesinde Pekin'in tam desteğini arkasına almayı ve Çin'e ekonomik vaatlerini hızlandırması yönünde baskı yapmayı hedeflediğini belirtiyor.

SINIRDA GERİLİM VE ASKERİ DEVRİM ÇAĞRISI

Sürpriz ziyaret, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz günlerde Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) meydana gelen ve Güney Kore askerlerinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından Seul, olaydan Kuzey Kore mayınlarını sorumlu tutmuş ve sınır görüşmesi teklif etmişti.

Pyongyang iddiaları reddederken, Yonhap haber ajansı Kim'in Çin ziyaretinden saatler önce ordusuna "dünyanın en güçlüsü olmak üzere Kore tarzı bir askeri devrim yapma" çağrısında bulunduğunu bildirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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