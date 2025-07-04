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Kimse ne olduğunu anlamadı: Kuzey Koreli sivil Güney’e geçti!

Kaynak: Dış Haberler
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Kimse ne olduğunu anlamadı: Kuzey Koreli sivil Güney’e geçti!
Kuzey Kore, Güney Kore, Esrar, İltica, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Kore ordusu geceyi alarma geçiren olağanüstü bir olayı açıkladı. Yoğun tahkimat ve dikenli tellerle çevrili sınırı kimse fark etmeden aşan bir Kuzey Koreli sivil, DMZ’de şaşkınlık konusu oldu. Askeri birlikler dere kenarında tespit ettiği adamın motivasyonunu anlamaya çalışıyor. Yetkililer sorguya aldı, bölge güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Koreli bir sivilin yoğun şekilde tahkim edilmiş kara sınırını aşarak Güney Kore'ye geçtiğini ve yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

ASKERİ SINIR ÇİZGİSİNİ GEÇTİ

Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yetkilileri, adamın Perşembe gecesi Askeri Sınır Çizgisini (MDL) geçtiğini belirtti.

Güney Kore birlikleri, sivilin varlığını ilk olarak Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) orta batı kısmındaki sığ bir dere yakınında tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Kore ordusu, adamın daha fazla soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiğini duyurdu. Kuzey Kore tarafında ise sivilin geçişine ilişkin olağandışı bir askeri hareketlilik gözlemlenmediği duyurdu.

Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Kang Yu-jung, Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un gelişmeler hakkında askeri yetkililerden bilgi aldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE GEÇİŞ YAŞANMIŞTI

Geçen yıl Ağustos ayında da Kuzey Koreli bir asker, doğudaki Goseong ilçesinde MDL'yi aşarak Güney Kore'ye iltica etmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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