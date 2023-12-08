Kirby'den tepki çeken Gazze açıklaması! Dünyanın aklıyla alay etti

8 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:13

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivil katliamı devam ederken Tel Aviv’e desteğini açıkça ilan eden ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazze’deki katliamı insani aranın ardından yeniden başlatan İsrail’e savaşını finanse edebilmesi için tarihin en büyük askeri yardım paketini hazırlayan ABD, “Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için en fazla çaba sarf eden ülke olduğu” ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklama sosyal medyada tepki çekti.

“ABD KADAR ÇABA SARF EDEN BAŞKA BİR ÜLKE SÖYLEYİN”

Beyaz Saray'daki basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevaplayan Kirby, ABD'nin Gazze halkına gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırma çabalarına öncülük ettiğini savundu.

Kirby, "Bana Gazze halkının acı ve ızdırabını dindirmek için ABD kadar çaba sarf eden başka bir ülke söyleyin. Söyleyemezsiniz. Esirleri kurtarmak ya da yabancı uyruklu insanları Gazze'den çıkarmak için ABD'den daha fazlasını yapan başka bir ülke ismi söyleyin. Bunu yapamazsınız, başka bir ülkenin adını veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

“ABD ÖN SAFLARDA YER ALIYOR”

ABD'nin, İsrailli muhataplarını askeri operasyonları yürütürken "olabildiğince temkinli ve bilinçli olmaya teşvik etmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını" savunan Kirby, "ABD, bu konuda ön saflarda yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Kirby'nin bu sözleri, birçok sosyal medya kullanıcısından tepki topladı.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.