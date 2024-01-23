Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kırgızistan-Çin sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki deprem korkutmuştu. Depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor. İlk belirlemelere göre 3 Çinli hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandı.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Orta Asya'da peş peşe yaşanan depremler dünyayı ürkütüyor. Japonya'da yaşanan şiddetli depremin ardından dün Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesinde şiddetli bir depremle sarsıldığı bildirilmişti. Depremin merkez üssü daha sonra Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak açıklanmıştı.

    Bölgedeki halkın panik dolu anları kameralara yansırken, 7.1 şiddettindeki depremin ardından bilanço netleşmeye başladı. Depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı, binlerce kişinin ise bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.

    DEPREMDE ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Wushi ilçesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çin resmi haber ajansı tarafından aktarılan haberlere göre depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişi ise yaralandığı açıklandı.

    Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

    Kırgızistan depremde can kaybı olmadığını açıklarken, Kazakistan Sağlık Bakanlığı 44 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

    Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

    BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin merkez üssü çevresindeki bölgede depremden etkilenen 12 bin 426 kişinin tahliye edildi.

    Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

    TREN SEFERLERİ DURDU

    Deprem nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde demiryolu seferlerinin askıya alındığı, 27 trende arıza ve hasar meydana geldi.

    Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

    DEPREMDEN SONRA 70 ARTÇI KAYDEDİLDİ

    Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedilen deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedilmişti. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.


    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremÇin
    Haberler > Dünya > Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze'ye postalla girmek kasayı boşalttı: İsrail Merkez Bankası, işgalin maliyetinin 67,6 milyar dolara ulaşacağını açıkladı - DünyaGazze'ye postalla girmek kasayı boşalttıİngiliz gazeteci Myriam Francois canlı yayında kendine hakim olamadı, Gazze'yi görmezden gelen Batı'ya ateş püskürdü - Dünyaİngiliz gazeteci iki yüzlü Batı'ya ateş püskürdüDSÖ sessiz kalamadı: Dünyanın en ciddi insanî krizi yaşanıyor, Yemen'i hepiniz unuttunuz - Dünya'Dünya Yemen'i unuttu!'Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var - DünyaFransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar varAvrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık - DünyaAlmanya'da yabancıların askere alınmasına yeşil ışıkGüneyden Hamas, kuzeyden Hizbullah... Lübnan'dan İsrail mevzilerine yoğun füze saldırısı sonrası İsrail'den misilleme geldi - DünyaLübnan'dan İsrail mevzilerine yoğun ateşTürkiye Orta Doğu'daki varlığını koruyor: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi - DünyaMİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat'taRusya Devlet Başkanı Putin üst düzey görüşmeler için Türkiye'ye geliyor - DünyaBarış isteyen Türkiye'nin kapısını çalıyorUkrayna'da 4 şehre birden füze yağmuru... Rusya'nın saldırısında en az 6 kişi öldü, çok sayıda sivil yaralandı - DünyaUkrayna'nın 4 şehrinde sağanak füze yağmuruÇin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu - DünyaÇin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi...
    Sonraki Haber Yükleniyor...