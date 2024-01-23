Kırgızistan-Çin sınırında 7.1 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı netleşiyor

23 Ocak 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 18:16

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Orta Asya'da peş peşe yaşanan depremler dünyayı ürkütüyor. Japonya'da yaşanan şiddetli depremin ardından dün Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesinde şiddetli bir depremle sarsıldığı bildirilmişti. Depremin merkez üssü daha sonra Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak açıklanmıştı.

Bölgedeki halkın panik dolu anları kameralara yansırken, 7.1 şiddettindeki depremin ardından bilanço netleşmeye başladı. Depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı, binlerce kişinin ise bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.

DEPREMDE ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Wushi ilçesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çin resmi haber ajansı tarafından aktarılan haberlere göre depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişi ise yaralandığı açıklandı.

Kırgızistan depremde can kaybı olmadığını açıklarken, Kazakistan Sağlık Bakanlığı 44 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin merkez üssü çevresindeki bölgede depremden etkilenen 12 bin 426 kişinin tahliye edildi.

TREN SEFERLERİ DURDU

Deprem nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde demiryolu seferlerinin askıya alındığı, 27 trende arıza ve hasar meydana geldi.

DEPREMDEN SONRA 70 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedilen deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedilmişti. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.



