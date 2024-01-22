Kırgızistan'da 7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler! Korku ve panik anları kamerada

22 Ocak 2024 23:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 23:16

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Panik anlarına ilişkin ilk görüntüler de kameralara böyle yansıdı.

Öte yandan depremle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.