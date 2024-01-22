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Kırgızistan'da 7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler! Korku ve panik anları kamerada
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Kırgızistan'da akşam saatlerinde Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokaklara dökülürken büyük panik yaşandı. Can havliyle binaları hızla tahliye eden halkın korku dolu anları kameralara da yansıdı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.
BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI
Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Panik anlarına ilişkin ilk görüntüler de kameralara böyle yansıdı.
Öte yandan depremle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi