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Kırgızistan seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırgızistan seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkedeki yerel meclisleri feshederek seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, kararname yayınladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi." denildi.

Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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