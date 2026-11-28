Yemen açıklarında seyreden bir kargo gemisi, silahlı kişiler tarafından ele geçirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), geminin kontrolünün saldırganların elinde olduğunu duyururken bölgeden geçen diğer gemilere tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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Küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Yemen açıklarında, silahlı kişiler bir kargo gemisine çıkarak geminin kontrolünü ele geçirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), Yemen'in güney kıyısındaki Balhaf kentinin yaklaşık 64 deniz mili (120 kilometre) güneybatısında seyreden gemiye yönelik baskını doğrulayarak bölgedeki ticari gemilere acil uyarı geçti.

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Gemi kaptanının olayı GMT saatiyle 06.30'da bildirdiğini aktaran UKMTO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir kargo gemisinin kaptanı, 12°55K 048°04D mevkiinde yetkisiz silahlı kişilerin gemiye çıktığını bildirdi. Yetkisiz kişiler geminin komutasını elinde tutuyor. Makamlara bilgi verildi."

BÖLGEDEKİ GEMİLERE UYARI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken UKMTO, bölgeden geçen gemilere tedbirli olmaları ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısında bulundu.

Geminin adı, hangi ülkenin bayrağını taşıdığı, mürettebatın durumu ve saldırganların kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

BÖLGEDE KORSANLIK OLAYLARI ARTIYOR

Uzmanlar, son bir yılda Afrika Boynuzu ve çevresinde korsanlık olaylarının arttığına işaret ediyor.

Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Arap Yarımadası ve çevresindeki deniz ticaret güzergahları da güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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