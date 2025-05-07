Kızıldeniz'de art arda felaket! İkinci ABD savaş uçağı da denize gömüldü!

Kızıldeniz'de sular durulmuyor! ABD Donanması'na ait bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı, uçak gemisi USS Harry S. Truman'a iniş yapmaya çalışırken denize çakıldı. NBC News'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, jet Salı gecesi iniş sırasında tutucu teli kaçırarak kontrolden çıktı.

ABD Donanmasına ait bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı, uçak gemisi USS Harry S. Truman'a iniş denemesi sırasında Kızıldeniz'e düştü. NBC News'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, jet iniş sırasında tutucu teli kaçırarak denize çakıldı.

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MÜRETTEBAT KURTARILDI!

Salı gecesi gerçekleşen olayda, her iki havacı da güvenli bir şekilde fırlatılarak hafif yaralı olarak kurtarıldı. Donanma yetkilileri, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu doğruladı.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KAYIP!

Yaşanan olay bir hafta içerisinde aynı gemiden denize düşen ikinci Super Hornet vakası olarak kayıtlara geçti. 28 Nisan'da da bir başka F/A-18F Super Hornet, çekme işlemi sırasında gemiden yanlışlıkla güverteden kayarak Kızıldeniz'e düşmüştü.

ABD DONANMASI SORUŞTURMA BAŞLATTI!

Peş peşe yaşanan kazaların ardından ABD Donanması, her iki olayı da detaylı bir şekilde incelemeye aldı. USS Harry S. Truman'da yaşanan teknik aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği açıklandı.